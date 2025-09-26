En
ادعای رویترز درباره محور مذاکرات لاریجانی در ریاض

تلاش حزب‌الله برای کاهش فشارهای بین‌المللی بر لبنان به منظور خلع سلاح این گروه از طریق رجوع به عربستان سعودی در هفته گذشته، نتیجهٔ دیپلماسی پشت‌پرده ایران بوده است.
کد خبر: ۱۳۳۰۸۱۱
920 بازدید

به گزارش تابناک به نقل از انتخاب، تلاش حزب‌الله برای کاهش فشارهای بین‌المللی بر لبنان به منظور خلع سلاح این گروه از طریق رجوع به عربستان سعودی در هفته گذشته، نتیجهٔ دیپلماسی پشت‌پرده ایران بوده است.
 
 در ادامه این مطلب آمده است: به‌گفتهٔ دو منبع ایرانی و یک منبع آگاه از دیدگاه‌های حزب‌الله، تلاش ایران برای برقراری ارتباط با سعودی‌ها از طریق علی لاریجانی صورت گرفته که اخیراً به ریاض سفر کرده است.
 
یک منبع آگاه نزدیک به حزب‌الله گفت این گروه معتقد بود حملهٔ اسرائیل به رهبران حماس در قطر ــ متحد عربستان سعودی ــ در ماه جاری ممکن است شرایط را به اندازه‌ای تغییر داده باشد که دشمنی‌های قدیمی از میان برود.
 
 این منبع افزود حزب‌الله تنها پس از دریافت سیگنال از سوی ایرانی‌ها به عربستان روی آورده است و توضیح داد لاریجانی به قاسم توصیه کرده بود که حسن‌نیت خود را به پادشاهی نشان دهد.
 
یکی از منابع ایرانی گفت موضوع سلاح‌های حزب‌الله یکی از محورهای اصلی بحث در جریان سفر لاریجانی به ریاض بوده است. منبع ایرانی دیگر نیز بیان کرد لاریجانی به عربستان گفته است که نه لبنان و نه منطقه از خلع سلاح حزب‌الله سودی نخواهند برد.
