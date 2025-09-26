پاسخ مازیار لرستانی به پرسشی درباره ازدواجش

به گزارش تابناک، مازیار لرستانی در گفتگوی جدیدی درباره وضعیت بعد از تغییر جنسیتش صحبت کرده و گفته دوست دارد ازدواج کند. مازیار لرستانی و تغییر جدید در زندگی مازیار لرستانی که پیش‌تر با نام شهره لرستانی شناخته می‌شد، با تصمیم به تغییر جنسیت، به یکی از جنجالی‌ترین شخصیت‌های خبرهای هنرمندان تبدیل شد. او در یک گفتگوی ویژه با کمال تبریزی در برنامه طناز، از تصمیم مورد توجه خود برای ازدواج پرده برداشت اما اعلام کرد که هنوز برای این امر زمان مناسبی فرا نرسیده است. تصویر کاور تنها تزئینی است برای پرهیز از هرگونه سوءتفاهم لازم است تاکید شود که تصویر کاور کاملاً جنبه تزئینی دارد و فرد حاضر در تصویر، همسر مازیار لرستانی نیست.