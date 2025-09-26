En
ایران دهه ۴۰ در قاب یک عکاس آمریکایی

هریسون فورمن به ایران سفر کرد و دوربین خود را به خیابان‌های تهران برد.
کد خبر: ۱۳۳۰۸۰۸
| |
1222 بازدید

به گزارش تابناک، در سال ۱۹۶۷، هریسون فورمن، عکاس و خبرنگار آمریکایی که ارتباطاتی با نهادهای دولتی ایالات متحده داشت، به ایران سفر کرد. او دوربین خود را به خیابان‌های تهران برد و صحنه‌هایی از زندگی روزمره مردم، زن و مرد، را ثبت کرد.

او راهی اصفهان، سومین شهر بزرگ ایران پس از تهران و مشهد شد؛ جایی که بازار فرش و صنایع‌دستی‌اش او را به خرید و عکاسی واداشت. حاصل این سفر، مجموعه‌ای تصویری از ایران پیش از انقلاب است که امروز برای مورخان و علاقه‌مندان فرهنگ معاصر اهمیت ویژه‌ای دارد.

79_11zon

 

80_11zon

 

81_11zon (1)

 
 
