ایران دهه ۴۰ در قاب یک عکاس آمریکایی

به گزارش تابناک، در سال ۱۹۶۷، هریسون فورمن، عکاس و خبرنگار آمریکایی که ارتباطاتی با نهادهای دولتی ایالات متحده داشت، به ایران سفر کرد. او دوربین خود را به خیابانهای تهران برد و صحنههایی از زندگی روزمره مردم، زن و مرد، را ثبت کرد.
او راهی اصفهان، سومین شهر بزرگ ایران پس از تهران و مشهد شد؛ جایی که بازار فرش و صنایعدستیاش او را به خرید و عکاسی واداشت. حاصل این سفر، مجموعهای تصویری از ایران پیش از انقلاب است که امروز برای مورخان و علاقهمندان فرهنگ معاصر اهمیت ویژهای دارد.
