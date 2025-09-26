AFC مهاجم کروات تراکتور را محروم کرد

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، دوماگوی دروژدک در دقیقه 51 دیدار نخست تیم فوتبال تراکتور ایران در رقابتهای لیگ نخبگان آسیا مقابل شباب الاهلی امارات که به تساوی یک - یک انجامید، به دلیل خطای شدید روی سعید عزتاللهی از زمین مسابقه اخراج شد.
با حکم کمیته انضباطی و اخلاق کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC)، این مهاجم کروات نمیتواند تراکتور را در دو مسابقه پیش رو همراهی کند. به این ترتیب، دروژدک در دیدار شاگردان دراگان اسکوچیچ مقابل الوحده و شارجه امارات غایب خواهد بود. این بازیکن همچنین به پرداخت دو هزار دلار محکوم شد.
دروژدک تاکنون در 24 مسابقه در رقابتهای مختلف برای تراکتور به میدان رفته و آمار 13 گل و یک پاس گل را به نام خود ثبت کرده است.
تراکتور در روزهای 7 و 28 مهر به ترتیب به مصاف الوحده و شارجه خواهد رفت.
