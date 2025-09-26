En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

AFC مهاجم کروات تراکتور را محروم کرد

مهاجم تراکتور از سوی کمیته انضباطی و اخلاق کنفدراسیون فوتبال آسیا نقره داغ شد.
کد خبر: ۱۳۳۰۸۰۰
| |
417 بازدید
محرومیت و جریمه نقدی مهاجم کروات تراکتور با حکم AFC

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، دوماگوی دروژدک در دقیقه 51 دیدار نخست تیم فوتبال تراکتور ایران در رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا مقابل شباب الاهلی امارات که به تساوی یک - یک انجامید، به دلیل خطای شدید روی سعید عزت‌اللهی از زمین مسابقه اخراج شد.

با حکم کمیته انضباطی و اخلاق کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC)، این مهاجم کروات نمی‌تواند تراکتور را در دو مسابقه پیش رو همراهی کند. به این ترتیب، دروژدک در دیدار شاگردان دراگان اسکوچیچ مقابل الوحده و شارجه امارات غایب خواهد بود. این بازیکن همچنین به پرداخت دو هزار دلار محکوم شد.

دروژدک تاکنون در 24 مسابقه در رقابت‌های مختلف برای تراکتور به میدان رفته و آمار 13 گل و یک پاس گل را به نام خود ثبت کرده است.

تراکتور در روزهای 7 و 28 مهر به ترتیب به مصاف الوحده و شارجه خواهد رفت.

 

 
اشتراک گذاری
برچسب ها
لیگ نخبگان آسیا تراکتور تبریز دوماگوی دروژدک مهاجم تراکتور
آگهی‌های ارزان خودرو در دیوار و شیپور تله‌اند!
عکس:تریبون متفاوت نماز جمعه شهرستان دشتی بوشهر!
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا موافق ملاقات ترامپ و پزشکیان هستید؟
الی گشت
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش
فیلم جشن عروسی محمد نادری خالق جناب خان
سورپرایز وزارت اطلاعات را ببیینید
تصاویر تمرینات پدافند هوایی در شمال غرب کشور
پیشنهاد غیرمنتظره ایران پای میز مذاکره
فرانسه شکایت از ایران را پس گرفت
صدور مجوز انواع سلاح به فراجا واگذار شد
لفاظی ترامپ در سازمان ملل درباره حمله به ایران + زیرنویس
کنسرت شش هزار نفری بهنام بانی در لس آنجلس!
تمدید تعطیلی روز پنجشنبه در ادارات بعضی استان‌ها
بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران؛ قطع همکاری با آژانس
ویدیوی وزارت اطلاعات از خانه وزیر دفاع اسرائیل
والیبال قهرمانی جهان| ایران ۳ - ۲ صربستان؛ شاگردان پیاتزا حریف چک شدند + برنامه یک چهارم
مذاکره با آمریکا هیچ سودی ندارد/ علم هسته‌ای ما با بمب و تهدید از بین نمی‌رود/ برای بعد از جمهوری اسلامی نقشه کشیده بودند / ما بمب هسته‌ای نخواهیم داشت
سرنوشت «مکانیسم ماشه» در مذاکرات نیویورک؛ قطعنامه روسیه و چین برای تعویق «اسنپ بک»
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده  (۱۵۰ نظر)
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم  (۱۲۳ نظر)
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود  (۱۱۵ نظر)
ویدیوی آموزش خیانت توسط خانم وکیل!  (۸۰ نظر)
صداوسیما: 90 درصد مردم بمب اتم می‌خواهند  (۷۹ نظر)
غضنفری: دیدار پزشکیان با ترامپ خودکشی سیاسی است / ظریف به مکانیسم ماشه افتخار می‌کند!  (۷۸ نظر)
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش  (۷۳ نظر)
مذاکره مستقیم با امریکا بهترین راهکار است/ «نماینده ویژه» برای مذاکرات هسته‌ای تعیین شود  (۶۴ نظر)
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم  (۶۱ نظر)
قرار است ترامپ و پزشکیان در نیویورک دیدار و توافق کنند!  (۵۹ نظر)
میگ‌های 29 به ایران رسیده، سوخو 35 هم در راه است!  (۵۸ نظر)
فیلم جشن عروسی محمد نادری خالق جناب خان  (۵۳ نظر)
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید  (۴۹ نظر)
تعجب و خجالت زن آلمانی از هیتلر گفتن ایرانی‌ها  (۴۸ نظر)
لفاظی ترامپ در سازمان ملل درباره حمله به ایران + زیرنویس  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005aCW
tabnak.ir/005aCW