به گزارش تابناک به نقل از همشهری‌آنلاین، ده‌ها گنجشک در آستارا ناگهان تلف شدند. برخی علت حادثه را بارش شدید باران می‌دانند اما به گفته کارشناسان علت دقیق حادثه هنوز مشخص نیست.

انتشار تصاویر مرگ چند ده گنجشک پای یک درخت در آستارا در استان گیلان، موجی از واکنش‌ها در فضای مجازی برانگیخته است. برخی کاربران آن را نتیجه بارش سنگین باران دانستند، اما کارشناسان محیط‌زیست در درستی این ادعا تردید دارند و معتقدند ماجرا نیاز به بررسی دقیق‌تری دارد.

یک پرنده‌شناس و موسس انجمن پرنده‌شناسی و پرنده‌نگری طرلان در گفت‌وگو با همشهری‌آنلاین توضیح می‌دهد: «پرندگان نسبت به تغییرات جوی بسیار مقاوم‌ هستند. معمولا پیش از بارندگی یا تغییرات شدید هوا به دنبال پناهگاه می‌گردند و به همین دلیل کمتر پیش می‌آید که باران، به‌تنهایی عامل تلف شدن گروهی پرندگان شود.»

او تاکید می‌کند: «در چنین مواردی نیاز به بررسی دقیق کارشناسی و حتی آزمایش‌های پاتولوژیک وجود دارد تا احتمال مسمومیت یا بیماری نیز رد نشود. نمونه‌های مشابهی در کشور رخ داده است، از مرگ صدها کبوتر به دلیل مسمومیت گرفته تا پرندگان شکاری که قربانی برخورد با دکل‌ها و خطوط برق شده‌اند.

هاشمی احتمال دیگری را جدی‌تر می‌داند: «اگر گله‌ای از گنجشک‌ها هم‌زمان روی درختی پناه گرفته باشند و جریان برق از کابل‌های شهری به آن درخت منتقل شود، همه در یک لحظه تلف می‌شوند. پرنده‌ها باران را حس می‌کنند و معمولاً پناه می‌گیرند، اما خطر برق‌گرفتگی همیشه جدی است.»

مرگ دسته‌جمعی گنجشک‌ها در آستارا نشان می‌دهد که حتی پرندگان کوچک و مقاوم هم در برابر تهدیدهای شهری و تغییرات محیطی آسیب‌پذیر هستند. بررسی دقیق علت حادثه و توجه به شرایط زیستگاهی، گام مهمی برای درک بهتر و حفاظت از حیات وحش به ویژه پرندگان است.