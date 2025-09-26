En
اظهارات جدید گروسی درباره غنی‌سازی ایران

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت این آژانس هیچ مدرکی دال بر افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران پیدا نکرده است.
کد خبر: ۱۳۳۰۷۹۷
|
1636 بازدید

اظهارات تازه گروسی درباره غنی‌سازی ایران

به گزارش تابناک، «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شامگاه جمعه در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی «روسیا-۲۴» بیان کرد: «حملاتی به ایران انجام شده و تاسیسات زیرساخت هسته‌ای ایران که فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم در آنها انجام می‌شد، هدف قرار گرفته‌اند. ما هیچ نشانه‌ای مبنی بر افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران نمی‌بینیم.»

گروسی تاکید کرد: «با توجه به تنش‌های بین‌المللی فعلی، بعید است که مقامات ایرانی اکنون این کار را انجام دهند. برخی از سانتریفیوژها نابود شده‌اند، اما برخی دیگر در سایر تاسیسات دست نخورده باقی مانده‌اند. ایران از نظر تئوری چنین قابلیت‌هایی دارد.»

رافائل گروسی با بیان اینکه ایران «همچنان شریک ضروری» این سازمان بین‌المللی است، گفت: «ما در تلاش برای احیای روابط با ایران هستیم زیرا آنها غیرقابل جایگزین هستند. حتی پس از حملات به تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی، بسیار مهم است که ایران به همکاری با ما ادامه دهد. این کشور همچنان شریک ضروری ماست.»

او همچنین گفت که قبل از دیدار با «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه با «محمد اسلامی» معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران دیدار کرده است.

رافائل گروسی در ادامه این مصاحبه خاطر نشان کرد: «ما توانستیم تبادل نظر کنیم و من سعی کردم انتظارات او را برای کار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران درک کنم. من بر اهمیت تلاش‌هایمان برای احیای روابط، هر چقدر هم که دشوار باشد، تاکید کردم. ما باید اوضاع را تثبیت کرده تا محیطی باثبات‌تر در خاورمیانه ایجاد کنیم.»

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با تاکید بر اینکه بازرسی‌های آژانس در ایران «تا حدی از سر گرفته شده است»، گفت: «ایران همچنان شریک مهمی برای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است و آژانس باید بازرسی‌هایی را در آنجا انجام دهد.»

گروسی افزود: «آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشانه‌های مستقیمی مبنی بر افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران نمی‌بیند اما این کشور چنین ظرفیتی دارد.»

