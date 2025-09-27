به گزارش تابناک، فیلم سینمایی «نبردی پس از دیگری» ساخته پل توماس اندرسون با بازی لئوناردو دیکاپریو، در نخستین روز نمایش خود توانست رقم چشمگیر ۲.۵ میلیون دلار فروش را در گیشه پیشنمایش پنجشنبه ثبت کند.
این میزان فروش نشاندهنده آغاز قدرتمند فیلم در سینماهای آمریکای شمالی است و بسیاری از تحلیلگران انتظار دارند در ادامه هفته افتتاحیه نیز عملکردی قابل توجه داشته باشد. این رقم به فروش آخرین فیلم دیکاپریو، یعنی «قاتلان ماه کامل» بسیار نزدیک است؛ اثری که در پیشنمایشها ۲.۶ میلیون دلار فروخت و در سه روز نخست اکران به رقم ۲۳ میلیون دلار رسید.
ترکیب همکاری یکی از برجستهترین کارگردانان سینمای معاصر، پل توماس اندرسون، با یکی از محبوبترین ستارههای هالیوود، لئوناردو دیکاپریو، توجه بسیاری از مخاطبان و منتقدان را به خود جلب کرده است. از همین رو، مقایسه میزان فروش این فیلم با آثار اخیر دیکاپریو یکی از شاخصهای مهم در ارزیابی استقبال مخاطبان به شمار میرود.
اکران گسترده «نبردی پس از دیگری» از امروز در ایالات متحده آغاز شده و پیشبینی میشود آخر هفتهای پرخبر برای این فیلم رقم بخورد.
