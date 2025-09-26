En
مدافع استقلال رکورد زد/ جلالی در جمع صدتایی‌ها

ابوالفضل جلالی، مدافع ملی‌پوش استقلال به یک رکورد ویژه با آبی‌ها رسید.
به گزارش تابناک به نقل از خبر ورزشی، ابوالفضل جلالی ملی‌پوش با تعصب استقلال، در مصاف استقلال و پیکان به رکورد ۱۰۰ بازی با پیراهن مقدس استقلال دست یافت و نام خود را در تاریخ این باشگاه ماندگار کرد.

او امروز مقابل شمس آذر برای صد و یکمین بار با پیراهن مقدس استقلال به میدان می‌رود.

صد دیدار سرشار از جنگندگی، تعهد و عشق به پیراهن استقلال؛ لحظاتی که او را به یکی از چهره‌های ثابت و قابل اعتماد ارتش آبی بدل کرده است.

ابوالفضل جلالی با پیراهن مقدس استقلال به قهرمانی در لیگ، سوپرجام و جام حذفی دست یافته و امیدواریم او با پیراهن استقلال افتخارات متعدد دیگری را هم کسب کند.

رکورد ویژه مدافع استقلال/ جلالی در جمع صدتایی‌ها +عکس

tabnak.ir/005aCO
