عکس:تریبون متفاوت نماز جمعه شهرستان دشتی بوشهر!
به گزارش تابناک، استفاده از یک وانت تویوتا به عنوان تریبون نماز جمعه در شهرستان دشتی بوشهر مورد توجه کاربران شبکه اجتماعی قرار گرفته است.
۱
بوشهر
نماز جمعه
تریبون
تویوتا
عکس:تریبون متفاوت نماز جمعه شهرستان دشتی بوشهر!
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟
عکس: چرا ایران اینترنشنال اسرائیلی است؟!
غیر قابل انتشار:
۰
در انتظار بررسی:
۰
انتشار یافته:
۱
ناشناس
|
|
۱۸:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۴
0
0
پاسخ
لااقل با یک خودروی ایرانی می رفتی نه تویوتا ژاپنی که متحد اول آمریکاست
ساک ورزشی مونیر الحدادی در قزوین سوژه شد
دعوت از هاشمیان برای نشست هیات مدیره پرسپولیس
عکس:تریبون متفاوت نماز جمعه شهرستان دشتی بوشهر!
ترکیب استقلال و شمسآذر اعلام شد
درخواست عراقچی از شورای امنیت سازمان ملل
واکنش هیات ایرانی هنگام سخنرانی نتانیاهو
با ۷۰۰ میلیون کجای تهران میتوان رهن کامل کرد؟ / دست و پنجه مستاجران با بازار اجاره
نتانیاهو: فردا شورای امنیت باید قطعنامه مکانیسم ماشه را تصویب کند/ ما برنامه هستهای و موشکی ایران را نابود کردیم
نتانیاهو باز هم نقشه ایران را به سازمان ملل برد
حرکت جنجالی نمایندگان کشورها در اعتراض به سخنرانی نتانیاهو
حضور یک روحانی با تویوتای جنگی در نماز جمعه + تصاویر
اولتیماتوم لاریجانی به اروپا درباره اجرای مکانیسم ماشه
این خودروها ۸۰ میلیون تومان گران شد / دنا پلاس و رانا پلاس در صدر گرانیها
هشدار وزش باد در تهران
هزینه صفر هیات همراه پزشکیان در نیویورک!
