عکس:تریبون متفاوت نماز جمعه شهرستان دشتی بوشهر!

به گزارش تابناک، استفاده از یک وانت تویوتا به عنوان تریبون نماز جمعه در شهرستان دشتی بوشهر مورد توجه کاربران شبکه اجتماعی قرار گرفته است.