آمریکا مانع حضور ایران در جام جهانی چوگان شد

ایران در جام جهانی چوگان به دلیل کارشکنی آمریکا در صدور ویزا حضور ندارد.
کد خبر: ۱۳۳۰۷۶۲
218 بازدید

آمریکا مانع حضور ایران در جام جهانی چوگان شد

 

تیم ملی چوگان به دلیل عدم صدور روادید کامل برای ملی پوشان مسابقات نهایی جام جهانی آمریکا را از دست داد.

به گزارش تابناک به نقل از میزان؛ناظری رئیس فدراسیون چوگان گفت متاسفانه به دلیل عدم صدور کامل روادید برای تیم ملی چوگان ایران امکان حضور در رقابت های نهایی جام جهانی در آمریکا را نداریم.

تیم ملی چوگان ایران با شکست رقیب قدرتمندی همچون پاکستان توانست خود را در بین ۶ تیم برتر دنیا قرار دهد، اما به دلیل مسائل سیاسی اخیر و عدم صدور کامل روادید از حضور در رقابت های نهایی جام جهانی چوگان بازماند.

آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟
عکس: چرا ایران اینترنشنال اسرائیلی است؟!
دبیر و کشتی‌گیران، تاج را به وجد آوردند/ اطمینان قلعه‌نویی از صعود در جام‌جهانی و چند ابهام
