آمریکا مانع حضور ایران در جام جهانی چوگان شد

تیم ملی چوگان به دلیل عدم صدور روادید کامل برای ملی پوشان مسابقات نهایی جام جهانی آمریکا را از دست داد.

به گزارش تابناک به نقل از میزان؛ناظری رئیس فدراسیون چوگان گفت متاسفانه به دلیل عدم صدور کامل روادید برای تیم ملی چوگان ایران امکان حضور در رقابت های نهایی جام جهانی در آمریکا را نداریم.

تیم ملی چوگان ایران با شکست رقیب قدرتمندی همچون پاکستان توانست خود را در بین ۶ تیم برتر دنیا قرار دهد، اما به دلیل مسائل سیاسی اخیر و عدم صدور کامل روادید از حضور در رقابت های نهایی جام جهانی چوگان بازماند.