چند ساعت کار کنیم تا آیفون ۱۷ بخریم؟

قیمت آیفون ۱۷ در ایران این روزها به یکی از داغ‌ترین موضوعات خبری تبدیل شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد خرید این گوشی بیش از یک سال حقوق کارگران و کارمندان را می‌بلعد.
به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین،  قیمت آیفون ۱۷ و مدل‌های مختلف آن در بازار ایران این روزها به یکی از موضوعات داغ اقتصادی تبدیل شده است. بررسی میدانیاقتصادنیوزنشان می‌دهد آیفون ۱۷ و مدل‌های مختلف آن در بازار ایران به‌صورت مسافری و بدون رجیستری عرضه می‌شوند و قیمت‌های نجومی دارند.

 قیمت آیفون ۱۷ بدون رجیستری

بر اساس اطلاعات اقتصادنیوز از بازار تهران، قیمت‌ها به ترتیب برای آیفون۱۷ ایر، حدود ۱۶۰ میلیون تومان، آیفون ۱۷ پرو حدود ۱۷۵ میلیون تومان و آیفون ۱۷ پرومکس حدود ۲۲۰ میلیون تومان بدون رجسیتری است. هزینه رجیستری برای این مدل‌ها بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان برآورد می‌شود و نسخه رسمی شرکت در صورت عدم مشکل، حدود یک ماه آینده وارد بازار خواهد شد.

مدت زمان لازم برای خرید آیفون ۱۷ در کشورهای مختلف و ایران

 مقایسه با استانداردهای جهانی تصویر روشن‌تری ارائه می‌دهد. در برزیل و ترکیه، قیمت آیفون ۱۷ مدل پایه بین ۱۴۸۰ تا ۱۸۸۰ دلار است و خرید آن نیازمند حدود ۴۸۰ تا ۸۰۰ ساعت کار با متوسط دستمزد ساعتی است. در روسیه این رقم حدود ۲۰۰ تا ۲۶۰ ساعت، در هند حدود ۳۰۰۰ تا ۳۷۰۰ ساعت، و در کشورهای با درآمد بالا مانند آمریکا حدود ۴۰ تا ۵۰ ساعت، آلمان حدود ۶۰ تا ۷۵ ساعت و در سوئیس حدود ۳۰ تا ۴۰ ساعت کار کافی است.

در ایران، با دلار آزاد ۱۰۵ هزار تومان و حداقل حقوق کارگر ۱۰ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان و بر مبنای ۱۷۶ ساعت کاری در طول یک ماه، خرید آیفون ۱۷ ایر حدود ۲۷۰۰ ساعت کار و نسخه پرومکس نزدیک به ۳۷۰۰ ساعت کار نیاز دارد؛ یعنی یک کارگر با حداقل حقوق باید بیش از ۱۵ ماه برای نسخه ایر و حدود ۲ سال تمام‌وقت برای نسخه پرومکس کار کند تا بتواند این گوشی‌ها را تهیه کند.

