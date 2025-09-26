En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

معجزه در آتش سوزی اتوبوس جیرفت

مرکز کنترل و هماهنگی عملیات امداد و نجات (E.O.C) استان کرمان از عملیات امداد رسانی حریق یک اتوبوس در محور جبالبارز- جیرفت خبر داد که تلفات و آسیب دیدگی انسانی نداشته است.
کد خبر: ۱۳۳۰۷۵۵
| |
749 بازدید
معجزه در آتش سوزی اتوبوس جیرفت

مرکز کنترل و هماهنگی عملیات امداد و نجات (E.O.C) استان کرمان اعلام کرد: بامداد روز جمعه چهارم مهرماه، یک دستگاه اتوبوس مسافربری با ۲۷ سرنشین در کیلومتر ۱۰ محور جبالبارز –جیرفت دچار آتش‌سوزی شد که خوشبختانه این حادثه تلفات و آسیب‌دیدگی انسانی نداشته است.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، در این حادثه ۲۷ نفر سرنشین اتوبوس حضور داشتند که همگی به سلامت از وسیله نقلیه خارج و نیازی به اقدامات درمانی یا انتقال به مراکز درمانی وجود نداشته است.

بر اساس این گزارش علت حریق اتوبوس نقص فنی در سیستم برق اعلام شده است و عملیات امداد و ایمن‌سازی در ساعت ۰۱:۵۸ بامداد جمعه با پایان یافتن خطر و کنترل کامل صحنه خاتمه یافت.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
آتش آتش سوزی جیرفت اتوبوس تلفات مصدومان حادثه حوادث جاده ای
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟
عکس: چرا ایران اینترنشنال اسرائیلی است؟!
دبیر و کشتی‌گیران، تاج را به وجد آوردند/ اطمینان قلعه‌نویی از صعود در جام‌جهانی و چند ابهام
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
یکی از مصدومان حادثه کارخانه سیمان جان باخت
حادثه اتوبوسی با ۲۵ مصدوم در قم
مصدومیت ۹ نفر به دلیل واژگونی سرویس مدرسه
جزییات آتش‌سوزی مهیب در یک ساختمان پنج طبقه
افزایش تعداد مصدومان حادثه مترو تهران - کرج
اتوبوس مسافربری در مسیر ایلام آتش گرفت
پس از ۱۴ ساعت عملیات؛ آتش انبار مواد نفتی خاموش شد
شمار مصدومان جاده‌ای ۵ برابر شده است
انفجار گاز در اهواز + شمار مصدومان
آتش سوزی در یکی از انبار‌های پلاستیک در نوبنیاد
حادثه برای اتوبوس در جاده چالوس
شمار مصدومان حوادث جاده‌ای امسال
آمار مصدومان چهارشنبه سوری به ۲۱۱ تن رسید
اتوبوس مسافری در جاده شیراز طعمه حریق شد
حادثه برای اتوبوس کربلا - مشهد در سبزوار
13کشته نخستین آمار حادثه سقوط اتوبوس
خلبان آموزشی جیرفت جان سالم به در برد
انفجار گاز در جیرفت ۳ کشته برجای گذاشت
قصه ارابه‌های مرگ در جاده‌های ایران
آخرین وضعیت مصدومان آتش‌سوزی پیش‌دبستانی
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا موافق ملاقات ترامپ و پزشکیان هستید؟
الی گشت
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده  (۱۵۰ نظر)
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم  (۱۲۳ نظر)
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود  (۱۱۵ نظر)
ویدیوی آموزش خیانت توسط خانم وکیل!  (۸۰ نظر)
صداوسیما: 90 درصد مردم بمب اتم می‌خواهند  (۷۹ نظر)
غضنفری: دیدار پزشکیان با ترامپ خودکشی سیاسی است / ظریف به مکانیسم ماشه افتخار می‌کند!  (۷۸ نظر)
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش  (۷۳ نظر)
مذاکره مستقیم با امریکا بهترین راهکار است/ «نماینده ویژه» برای مذاکرات هسته‌ای تعیین شود  (۶۴ نظر)
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم  (۶۱ نظر)
قرار است ترامپ و پزشکیان در نیویورک دیدار و توافق کنند!  (۵۹ نظر)
میگ‌های 29 به ایران رسیده، سوخو 35 هم در راه است!  (۵۸ نظر)
فیلم جشن عروسی محمد نادری خالق جناب خان  (۵۳ نظر)
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید  (۴۹ نظر)
تعجب و خجالت زن آلمانی از هیتلر گفتن ایرانی‌ها  (۴۸ نظر)
لفاظی ترامپ در سازمان ملل درباره حمله به ایران + زیرنویس  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005aBn
tabnak.ir/005aBn