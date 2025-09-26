En
واکنش بقایی به اتهامات رسانه‌ها علیه غریب‌آبادی

بقائی گفت: بازوهای رسانه‌ای رژیم صهیونیستی بغض و استیصال خود نسبت به ایران را از طریق خبرسازی‌هایی که از ذهن بیمار طراحان آن نشات می‌گیرد، نشان می‌دهند. چنین ادعاهایی هیچ ارزشی جز آشکارشدن ماهیت بی‌اخلاق بانیان آن ندارد.
سخنگوی وزارت امور خارجه اقدام سخیف رسانه‌های وابسته به رژیم صهیونیستی در تخریب شخصیت دیپلمات ارشد کشورمان را محکوم و تصریح کرد: بازوهای رسانه‌ای رژیم صهیونیستی بغض و استیصال خود نسبت به ایران را از طریق خبرسازی‌هایی که از ذهن بیمار طراحان آن نشات می‌گیرد، نشان می‌دهند. چنین ادعاهایی هیچ ارزشی جز آشکارشدن ماهیت بی‌اخلاق بانیان آن ندارد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه، در مورد اقدام سخیف برخی رسانه‌های وابسته به رژیم صهیونیستی در خبرسازی‌های جعلی راجع به دیپلمات برجسته کشورمان، «کاظم غریب‌آبادی»، گفت: خبرسازی‌های جعلی توسط شبه رسانه‌های وابسته به رژیم صهیونیستی علیه دیپلمات‌های کشورمان به قدری سخیف و شرم‌آور است که ارزش پاسخگویی ندارد.

بقائی افزود: در شرایطی که دیپلمات‌های کشورمان در خط مقدم تلاش برای صیانت از حقوق و منافع ملت ایران در برابر زیاده‌خواهی‌های بیگانه قرار دارند، بازوهای رسانه‌ای رژیم صهیونیستی بغض و استیصال خود نسبت به ایران را از طریق خبرسازی‌هایی که از ذهن بیمار طراحان آن نشات می‌گیرد، نشان می‌دهند. چنین ادعاهایی هیچ ارزشی جز آشکارشدن ماهیت بی‌اخلاق بانیان آن ندارد.

بدیهی است این تحرکات سخیف هیچ خللی در عزم دیپلمات‌های کشورمان برای ایفای وظایف خود در حراست از منافع ملی ایران وارد نخواهد کرد.

همزمان با حضور هیأت دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران، برخی از رسانه‌های خارجی ادعاها و اتهاماتی را به نقل از منابع موهوم علیه غریب‌آبادی معاون حقوقی و امور بین‌الملل وزیر امور خارجه منتشر کردند.

 

