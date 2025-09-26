En
بلاگر وکیل‌نما بازداشت شد

پس از انتشار یک محتوای خلاف عفت عمومی در فضای مجازی، با دستور قضایی خانم بلاگر وکیل‌نما بازداشت شد.
کد خبر: ۱۳۳۰۷۳۸
| |
1062 بازدید
به گزارش تابناک؛ در روزهای گذشته محتوایی خلاف عفت عمومی در فضای مجازی منتشر شد که فضای عمومی جامعه را تحت تاثیر خود قرار داد.

در این محتوا، خانم بلاگری وکیل‌نما، افراد را به ارتکاب جرایم منافی عفت دعوت و ترغیب می‌کرد که بلافاصله مورد تحقیق از سوی دادستانی تهران قرار گرفت.

سپس علیه مدیر موسسه حقوقی صاحب حساب کاربری با ۲ اتهام «تظاهر و مداخله در امر وکالت» و «دعوت و ترغیب افراد به ارتکاب جرایم منافی عفت از طریق سامانه‌های رایانه‌ای» اعلام جرم و برای این خانم پرونده قضایی تشکیل شد.

بعد از اعلام جرم دادستانی، خانم بلاگر وکیل‌نما در این محتوا با دستور قضایی به اتهام «تظاهر و مداخله در امر وکالت» و «دعوت و ترغیب افراد به ارتکاب جرایم منافی عفت از طریق سامانه‌های رایانه‌ای» بازداشت شد.

