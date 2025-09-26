محاکمه رئیس‌جمهور برکنار شده کره‌جنوبی، در اتهامات جدید مربوط به ممانعت از انجام وظایف رسمی آغاز شد.

به گزارش تابناک؛ رویترز گزارش داد

دادستان ویژه، اتهامات جدیدی از جمله ممانعت از انجام وظایف رسمی و سوء‌استفاده از قدرت، مرتبط با بحران قانون نظامی سال گذشته را پیگیری می‌کند.

یون، ۶۴ ساله، با ظاهری لاغرتر، موهای خاکستری، کت سرمه‌ای بدون کراوات و با یک نشان دارای شماره «۳۶۱۷» که شماره او به عنوان زندانی است، در دادگاه حاضر شد.

این نخستین حضور او در انظار در ۸۵ روز گذشته بود، پس از آنکه به بهانه مشکلات جسمانی، در ۱۱ جلسه پیاپی محاکمه جداگانه مربوط به اتهام شورش، شرکت نکرده بود.