نماینده پارلمان هلند به خاطر پرچم فلسطین اخراج شد

اخراج یک نماینده پارلمان هلند به دلیل پوشیدن لباسی با رنگ ها و طرح پرچم فلسطین، جنجال بزرگی به پا کرد.

در تاریخ 18 سپتامبر (27 شهریور)، خانم استر آووهاند، نماینده پارلمان هلند و رهبر «حزب سبزها»، در اقدامی نمادین برای ابراز همبستگی با فلسطینیان، با لباسی که رنگ های پرچم فلسطین (سیاه، سفید، سبز و قرمز) را داشت، وارد جلسه بررسی بودجه در پارلمان شد.

جدال بر سر آزادی بیان و اخراج اجباری

به گزارش تابناک به نقل از عصر ایران، این حرکت اعتراضی، با واکنش فوری مارتین بوسما، رئیس پارلمان، روبه رو شد. بوسما استدلال کرد که پوشیدن لباسی با نمادهای سیاسی، اصل بی طرفی سیاسی در صحن علنی را نقض می کند و از اوهاند خواست تا لباسش را عوض کند.

پس از امتناع آووهاند از این درخواست و بالا گرفتن بحث، وی در نهایت مجبور به ترک جلسه شد. آووهاند این اقدام رئیس پارلمان را به عنوان تضییع آزادی بیان و تلاشی برای خاموش کردن صدای حمایت از مردم فلسطین مورد انتقاد قرار داد.

بازگشت با نماد هندوانه

استر آووهاند مدت کوتاهی پس از اخراج، با لباسی متفاوت به صحن پارلمان بازگشت. او این بار لباسی با طرح هندوانه به تن داشت. طرح هندوانه به دلیل دارا بودن رنگ های پرچم فلسطین، به یک نماد جهانی برای ابراز همبستگی با فلسطینیان تبدیل شده است.

این حادثه در حالی رخ داد که تنش های سیاسی در اروپا بر سر درگیری های غزه رو به افزایش است و این عمل به سرعت در رسانه ها و شبکه های اجتماعی بین المللی بازتاب یافت و توجهات زیادی را به خود جلب کرد.