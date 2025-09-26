En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

نماینده پارلمان هلند به خاطر پرچم فلسطین اخراج شد

اخراج یک نماینده پارلمان هلند به دلیل پوشیدن لباسی با رنگ ها و طرح پرچم فلسطین، جنجال بزرگی به پا کرد.
کد خبر: ۱۳۳۰۷۲۳
| |
492 بازدید
نماینده پارلمان هلند به خاطر پرچم فلسطین اخراج شد

در تاریخ 18 سپتامبر (27 شهریور)، خانم استر آووهاند، نماینده پارلمان هلند و رهبر «حزب سبزها»، در اقدامی نمادین برای ابراز همبستگی با فلسطینیان، با لباسی که رنگ های پرچم فلسطین (سیاه، سفید، سبز و قرمز) را داشت، وارد جلسه بررسی بودجه در پارلمان شد.

جدال بر سر آزادی بیان و اخراج اجباری

به گزارش تابناک به نقل از عصر ایران، این حرکت اعتراضی، با واکنش فوری مارتین بوسما، رئیس پارلمان، روبه رو شد. بوسما استدلال کرد که پوشیدن لباسی با نمادهای سیاسی، اصل بی طرفی سیاسی در صحن علنی را نقض می کند و از اوهاند خواست تا لباسش را عوض کند.

پس از امتناع آووهاند از این درخواست و بالا گرفتن بحث، وی در نهایت مجبور به ترک جلسه شد. آووهاند این اقدام رئیس پارلمان را به عنوان تضییع آزادی بیان و تلاشی برای خاموش کردن صدای حمایت از مردم فلسطین مورد انتقاد قرار داد.

بازگشت با نماد هندوانه

استر آووهاند مدت کوتاهی پس از اخراج، با لباسی متفاوت به صحن پارلمان بازگشت. او این بار لباسی با طرح هندوانه به تن داشت. طرح هندوانه به دلیل دارا بودن رنگ های پرچم فلسطین، به یک نماد جهانی برای ابراز همبستگی با فلسطینیان تبدیل شده است.

این حادثه در حالی رخ داد که تنش های سیاسی در اروپا بر سر درگیری های غزه رو به افزایش است و این عمل به سرعت در رسانه ها و شبکه های اجتماعی بین المللی بازتاب یافت و توجهات زیادی را به خود جلب کرد.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
اخراج حمایت از فلسطین هلند اخراج نماینده استر اوهاند پرچم فلسطین خبر فوری
عکس: چرا ایران اینترنشنال اسرائیلی است؟!
دبیر و کشتی‌گیران، تاج را به وجد آوردند/ اطمینان قلعه‌نویی از صعود در جام‌جهانی و چند ابهام
نگاهی به پدیده "کلثوم اکبری"؛ چرا زنان قاتل نامرئی‌اند؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پرچم فلسطین در اعتراضات روز جهانی کارگر در آمریکا
نماینده زن با یک لباس مجلس را به هم ریخت
اقدامات خصمانه استرالیا علیه ایران
ورود هوادار استقلال به بازی استقلال با پرچم فلسطین
مهمان ناخوانده جشن بارسا با پرچم فلسطین
مایکروسافت ۲ حامی دیگر غزه را اخراج کرد
وقتی خانم نماینده پرچم فلسطین را پوشید+عکس
ایده جالب یک ژاپنی در حمایت از فلسطین
تصویر بزرگترین پرچم فلسطین در ایران
اخراج یک پزشک به دلیل انتشار پست‌های ضدصهیونیستی
پرچم فلسطین و سجده در جشن صعود مراکش
ترامپ بودجه ۲ دانشگاه دیگر آمریکا را قطع کرد
قدردانی حماس از ایران
پرچم‌ طالبان و فلسطین در ورودی سفارت آمریکا در کابل
رقص پرچم فلسطین در کنسرت «یانی»
اهتزاز دوباره پرچم فلسطین در این کشور اروپایی!
ابراز تاسف سازمان ملل از اخراج نماینده‌اش از کشور مالی
سرباز روس با پرچم فلسطین بر روی لباسش در جنگ!
معترضان در آمریکا پرچم فلسطین را برافراشتند
پرچم فلسطین بر فراز تهران
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا موافق ملاقات ترامپ و پزشکیان هستید؟
الی گشت
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش
فیلم جشن عروسی محمد نادری خالق جناب خان
سورپرایز وزارت اطلاعات را ببیینید
تصاویر تمرینات پدافند هوایی در شمال غرب کشور
پیشنهاد غیرمنتظره ایران پای میز مذاکره
لفاظی ترامپ در سازمان ملل درباره حمله به ایران + زیرنویس
صدور مجوز انواع سلاح به فراجا واگذار شد
کنسرت شش هزار نفری بهنام بانی در لس آنجلس!
تمدید تعطیلی روز پنجشنبه در ادارات بعضی استان‌ها
والیبال قهرمانی جهان| ایران ۳ - ۲ صربستان؛ شاگردان پیاتزا حریف چک شدند + برنامه یک چهارم
ویدیوی وزارت اطلاعات از خانه وزیر دفاع اسرائیل
مذاکره با آمریکا هیچ سودی ندارد/ علم هسته‌ای ما با بمب و تهدید از بین نمی‌رود/ برای بعد از جمهوری اسلامی نقشه کشیده بودند / ما بمب هسته‌ای نخواهیم داشت
میگ‌های 29 به ایران رسیده، سوخو 35 هم در راه است!
آشنایی با نتایج چک، حریف بعدی والیبال ایران
ترمز قیمت طلا کشیده می شود؟ / زلزله قیمتی در بازار طلا و سکه
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده  (۱۵۰ نظر)
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم  (۱۲۳ نظر)
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود  (۱۱۵ نظر)
ویدیوی آموزش خیانت توسط خانم وکیل!  (۸۰ نظر)
صداوسیما: 90 درصد مردم بمب اتم می‌خواهند  (۷۹ نظر)
غضنفری: دیدار پزشکیان با ترامپ خودکشی سیاسی است / ظریف به مکانیسم ماشه افتخار می‌کند!  (۷۸ نظر)
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش  (۷۳ نظر)
مذاکره مستقیم با امریکا بهترین راهکار است/ «نماینده ویژه» برای مذاکرات هسته‌ای تعیین شود  (۶۴ نظر)
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم  (۶۱ نظر)
قرار است ترامپ و پزشکیان در نیویورک دیدار و توافق کنند!  (۵۹ نظر)
میگ‌های 29 به ایران رسیده، سوخو 35 هم در راه است!  (۵۸ نظر)
فیلم جشن عروسی محمد نادری خالق جناب خان  (۵۳ نظر)
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید  (۴۹ نظر)
تعجب و خجالت زن آلمانی از هیتلر گفتن ایرانی‌ها  (۴۸ نظر)
لفاظی ترامپ در سازمان ملل درباره حمله به ایران + زیرنویس  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005aBH
tabnak.ir/005aBH