تکمیل دیوار امنیتی ترکیه؛ آیا ایران در خطراست؟

دیوار امنیتی 204 کیلومتری از منطقه مرزی در وان ترکیه برای جلوگیری از عبور غیرقانونی، فعالیت‌های قاچاق و نفوذ تروریست‌ها تکمیل شده است.
کد خبر: ۱۳۳۰۷۲۲
4 بازدید
بخش 204 کیلومتری دیوار امنیتی در استان وان در شرق ترکیه در امتداد مرز ایران که برای جلوگیری از عبور غیرقانونی، فعالیت‌های قاچاق و نفوذ تروریست‌ها احداث شده است، تکمیل شده است.

به گزارش تابناک به نقل از عصر ایران؛ ساخت دیوار امنیتی و برج‌های دیده‌بانی و همچنین حفاری ترانشه‌ها برای تامین امنیت 295 کیلومتری مرز با کشور همسایه و جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی ادامه دارد.

تیم‌های ویژه فرماندهی گردان جستجو و پاکسازی مین وابسته به فرماندهی مهندسی ژاندارمری آنکارا در حال پاکسازی مین‌ها در امتداد مرز هستند تا ساخت و ساز ایمن‌تر دیوار و حفاری ترانشه‌ها را تسهیل کنند.

متعاقباً بلوک‌های بتنی تولید شده در کارخانه‌های بتنی تأسیس شده توسط شرکت‌های پیمانکاری در منطقه مرزی که از قبل با ماشین‌آلات سنگین آماده شده است، ریخته می‌شود.

تدابیر امنیتی برای جلوگیری از عبور غیرقانونی مهاجران، مهار فعالیت‌های قاچاق و جلوگیری از نفوذ تروریست‌ها در سطح بالایی حفظ می‌شود.

نیروهای امنیتی از طیف کامل فناوری از قابلیت‌های داخلی و ملی استفاده می‌کنند و پهپادها نیز در تلاش‌های شناسایی و نظارت مورد استفاده قرار می‌گیرند.

 

