پنچ گانه پیروزی در نبرد ترکیبی

رهبر حکیم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) در مواضع اخیرشان، اتحاد و یکپارچگی مستمر ملت ایران را، مشتی پولادین بر فرق دشمن خواندند. معظم له با گرامیداشت یاد سرداران، دانشمندان و سایر شهیدان جنگ ۱۲ روزه، به خانوادههای آنان، صمیمانه و از عمق وجود تسلیت گفتند و مطالب اصلی سخنان تلویزیونی خود با ملت را در ۳ محور متمرکز کردند:
١-اهمیت اتحاد و یکپارچگی ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه و حال و آینده کشور
٢_تشریح اهمیت غنیسازی پرفایدهی اورانیوم
٣_ تبیین مواضع مستحکم و خردمندانه ملت و نظام در مقابل تهدیدات آمریکا.
در تحلیل محتوای فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی پنج نکته مهم وجود دارد که به آنها اشاره میکنیم:
شکست دشمن در عرصه جنگ شناختی
قدرمتیقن تحولات ماههای اخیر و در راس آن جنگ ۱۲ روزه، شکست دشمن در جنگ شناختی علیه ملت ایران بوده است. در جنگ شناختی، آنچه عیار پیروزی یا شکست یک ملت را تعیین میکند صیانت از باورها و ثوابت آن است. از سوی دیگر، آنچه پاشنه آشیل دشمن در جنگ شناختی محسوب میشود، انهدام پیش فرضها و محاسبات کلانی بوده که منظومه جنگ شناختی خود را بر پایه آن شکل داده است. در جریان جنگ ۱۲ روزه اخیر این محاسبات کلان با درایت و وقت شناسی ملت ایران به چالش کشیده شد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی خود صراحتا اشاره فرمودند که ملت پس از وقوع جنگ ۱۲ روزه به خیابانها آمدند، اما (بر خلاف محاسبات و پیش فرضهای دشمن) نه برای تضعیف نظام بلکه برای حمایت و صیانت از آن.
رصد جنگ ترکیبی دشمنان
همزمانی نسبی فعالسازی مکانیسم ماشه با جنگ ۱۲ روزه اخیر و تشدید تبلیغات ضد ایرانی از سوی غرب، یک پیام واضح برای ایرانیان داخل و خارج از کشور دارد و آن استمرار "جنگ ترکیبی"دشمنان است. تاکنون بارها عنوان شده که مفهوم جنگ، متعلقات و مصادیق آن نسبت به قرون و حتی سالهای گذشته تغییر کرده است. تجمیع دادهها و اطلاعات گذشته، حال و آینده پژوهیهای دقیق نشان دهنده استمرار جنگ ترکیبی دشمن است. در مواجهه با چنین نبردی نباید سهل انگارانه یا خوش بینانه وارد میدان شد:باید متن و فرامتن میدان را به همراه شیوهها و مجاری تعریف شده در بطن آن رصد و تحلیل کرد. بعنوان نمونه، فضای نه جنگ و نه صلح، نباید موجب رکود شده و فضای تلاش و حرکت را از بین ببرد.
اتحاد ملی؛ نیروی محرکه کشور و انقلاب
در چنین شرایطی اتحاد ملی، نیروی محرکه کشور و انقلاب اسلامی محسوب میشود. یکی از اصلیترین دلایل تاکید مکرر بر مولفه انسجام داخلی و اتحاد ملی همین مسئله است. برخی تصور میکنند اتحاد ملی صرفا یک "مطلوبیت" در حکمرانی کشورها است. اما در باور عمیق امامین انقلاب که برگرفته از مبانی و اصول انقلابی و دینی میباشد، "مردم"و" انسجام ملی"علل موجده و مبقیه پویایی، امنیت و تمامیت ارضی، کشور محسوب میشوند. این نیروی محرکه و محور کلیدی را باید حفظ کرد. رهبرمعظم انقلاب اسلامی به خوبی اشاره فرمودهاند که این انسجام داخلی و اتحاد ملی چگونه نقشه دشمنان را در جنگ ۱۲ روزه نقش بر آب ساخت؛ بنابراین باید به این اتحاد ملی به مثابه عامل مبقیه حیات کشور نگریست و از هر گونه حرکتی که آن را تضعیف کند، جلوگیری نمود.
جایگاه تلاش غیرتمندانه و رفتار صحیح
رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی اخیرشان بار دیگر به پیروزیهای متنوع ورزشکاران و دانش آموزان طی دو ماه اخیر (دوران پساجنگ) اشاره فرمودند:از درخشش دانش آموزان المپیادی تا قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران در مسابقات جهانی. این حماسههای بین المللی که حیرت و تحسین دیگران را برانگیخته، نمادی از تبلور غیرت و مهارت در سرزمین عزیزمان محسوب میشود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، این تلاش اعجاب انگیز و رفتار تحسین آمیز باید به الگویی برای پیشرفت و عظمت ایران قوی مبدل گردد. این مسئله نشان دهنده جایگاه تلاش غیرتمندانه و رفتار مدبرانه و غرور آفرین در مسیر رشد و پیشرفت کشور است.
تمرکز بر خطوط پیشرفت
خطوط قرمزی که جمهوری اسلامی ایران در قبال فعالیتهای هستهای، موشکی و منطقهای خود تعریف مینماید، همان خطوط پیشرفت کشور محسوب میشود. عدم عدول از این خطوط در کنار اصرار بر ایستادگی بر منافع ملی مسیر پیشرفت را مهیا میسازد. در اینجا از ترکیب و ادغام قدرت سخت و نرم کشور ترکیبی حاصل میشود که خمیرمایه آن را پیشرفت و اعتلای ایران تشکیل خواهد داد. باید به دنبال این ترکیب و آن خمیرمایه بود. دهها خط پیشرفت دیگر نیز در کشور در عرصههای فرهنگی -اجتماعی وجود دارد که اصرار و تمرکز بر آنها فرصت ساز و تهدید زدا خواهد بود. در این مسیر نباید مقهور لفاظیها و تهدیدات دشمنان قسم خورده ایران اسلامی گردید.
