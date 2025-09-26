پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا ، به صدها نفر از ژنرال‌ها و دریاسالاران ارتش دستور داده است که طی روزهای آتی - بدون دلیل اعلام شده - در پایگاه نیروی دریایی در ویرجینیا گرد هم آیند. این درخواست پس از اخراج بسیاری از سران ارشد توسط دولت ترامپ در سال جاری، باعث سردرگمی و نگرانی شده است.

به گزارش تابناک، واشنگتن پست به نقل از بیش از ۱۲ نفر از افراد آشنا با این موضوع نوشت: این دستورالعمل بسیار غیرمعمول تقریباً برای همه فرماندهان ارشد ارتش در سراسر جهان ارسال شده است.

این دستورالعمل همزمان با نزدیک شدن به تعطیلی دولت و ماه‌ها پس از اعلام برنامه‌های تیم هگست در پنتاگون برای ادغام گسترده فرماندهی‌های ارشد نظامی، صادر شده است.

شان پارنل، سخنگوی پنتاگون، روز پنجشنبه در بیانیه‌ای تأیید کرد که هگست «اوایل هفته آینده با رهبران ارشد نظامی خود صحبت خواهد کرد»، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد. پارنل، مشاور ارشد وزیر جنگ، هیچ نگرانی در مورد گزارش واشنگتن پست در مورد این جلسه که قرار است روز سه‌شنبه در کوانتیکو، ویرجینیا برگزار شود، ابراز نکرد.

حدود ۸۰۰ ژنرال و دریاسالار در سراسر ایالات متحده و ده‌ها کشور و منطقه زمانی دیگر پراکنده هستند. افراد آشنا با این موضوع گفتند که دستور هگست شامل همه افسران ارشد با درجه سرتیپ یا بالاتر یا معادل نیروی دریایی آنها می‌شود که در سمت‌های فرماندهی خدمت می‌کنند و مشاوران ارشد آنها. معمولاً هر یک از این افسران بر صدها یا هزاران نیروی نظامی عادی نظارت دارند.

افراد آشنا با این موضوع که به دلیل مجاز نبودن به بحث عمومی در مورد این موضوع، نخواستند نامشان فاش شود، گفتند فرماندهان ارشد در مناطق جنگی و رهبران ارشد نظامی مستقر در سراسر اروپا، خاورمیانه و منطقه آسیا و اقیانوسیه از جمله کسانی هستند که انتظار می‌رود در جلسه هگسزت شرکت کنند. این دستور شامل افسران ارشد نظامی که سمت‌های ستادی دارند، نمی‌شود.

تاکنون تقریبا هیچ وزیر دفاعی در آمریکا این تعداد از ژنرال‌ها و دریاسالارهای ارتش دستور داده باشد که اینگونه جمع شوند. این امر نگرانی‌های امنیتی را ایجاد کرده است.

یکی از مقامات آمریکایی گفت: «آیا ما الان همه افسران کل و پرچم را از اقیانوس آرام خارج می‌کنیم؟ همه اینها عجیب است.»

این دستورات در حالی صادر می‌شوند که هگست به طور یکجانبه تغییرات گسترده اخیر را در پنتاگون هدایت کرده است - از جمله دستور کاهش ۲۰ درصدی تعداد افسران کل، اخراج رهبران ارشد بدون دلیل و دستور جدید و پر سر و صدای تغییر نام وزارت دفاع به وزارت جنگ.

مقامات ارشد دولت همچنین در حال تهیه یک استراتژی جدید دفاع ملی هستند که انتظار می‌رود پس از چندین سال شناسایی چین به عنوان بزرگترین خطر امنیت ملی برای ایالات متحده، دفاع از میهن را به نگرانی اصلی کشور تبدیل کند. برخی از مقامات آشنا با دستور سفر گفتند که فکر می‌کنند این موضوع ممکن است مطرح شود.

دستور هگست در ماه مه برای کاهش حدود ۱۰۰ ژنرال و دریاسالار نیز نگرانی‌هایی را در میان رهبران ارشد نظامی ایجاد کرده است. او در آن زمان خواستار کاهش «حداقل» ۲۰ درصدی تعداد افسران چهار ستاره - بالاترین رتبه ارتش - در حال خدمت و تعداد متناظری از ژنرال‌ها در گارد ملی شد. همچنین حداقل ۱۰ درصد دیگر از تعداد کل ژنرال‌ها و دریاسالارها در سراسر نیرو کاسته خواهد شد.

ماه گذشته، هگست، ژنرال جفری کروز، مدیر آژانس اطلاعات دفاعی؛ دریاسالار نانسی لاکور، رئیس نیروی ذخیره نیروی دریایی؛ و دریاسالار میلتون سندز، افسر نیروی دریایی سیل که بر فرماندهی جنگ ویژه نیروی دریایی نظارت داشت را اخراج کرد. در این موارد هیچ دلیل خاصی ذکر نشده است.

این اخراج‌ها جدیدترین مورد از پاکسازی گسترده‌تر رده‌های بالای آژانس‌های امنیت ملی بود. دولت ترامپ از زمان روی کار آمدن، ژنرال چارلز کیو. براون جونیور، رئیس ستاد مشترک ارتش، دریاسالار لیزا فرانچتی، رئیس عملیات دریایی و فرمانده گارد ساحلی؛ و ژنرال جیمز اسلیف، معاون رئیس ستاد نیروی هوایی را در میان دیگران اخراج کرده است. این فهرست شامل تعداد نامتناسبی از زنان است.

ژنرال دیوید آلوین، رئیس ستاد نیروی هوایی، ماه گذشته اعلام کرد که در ماه نوامبر، پس از درخواست بازنشستگی از سمت خود کناره‌گیری خواهد کرد.