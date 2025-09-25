ادعای جنجالی گروسی درباره سایت فردو

به گزارش تابناک، گروسی که با خبرگزاری رویترز در حاشیه نشست رهبران جهان در مجمع عمومی سالانه سازمان ملل متحد گفتگو میکرد، جزئیات بیشتری نداد اما این نخستین اظهارنظر او درباره وضعیت سایت هستهای فردو بعد از سفر بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران است.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی اعلام کرد که «تقریباً تمام تجهیزات حساس» در سایت هستهای فردو نابود شده است.
او با این حال تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران همچنان توانایی ساخت سانتریفیوژهای مورد نیاز برای غنیسازی اورانیوم را در اختیار دارد.
رافائل گروسی در بخش دیگری از گفتگو با رویترز، با هشدار نسبت به تواناییهای فنی جمهوری اسلامی گفت اگر تهران تصمیم بگیرد سطح غنیسازی را تا ۹۰ درصد افزایش دهد، این اقدام تنها چند هفته طول خواهد کشید و نه ماهها یا سالها.
او همچنین افزود که مقامات ایران به شدت از ذخایر اورانیوم غنیشده خود محافظت میکنند، چرا که این ذخایر ممکن است همچنان هدف حملات بعدی قرار گیرند.
مدیرکل آژانس یادآور شد که روابط این نهاد با جمهوری اسلامی ایران «دائمی است و باید ادامه یابد» و تعهدات تهران در قبال آژانس فراتر از موضوع تحریمها است. او تأکید کرد که بازرسیها اقدامی داوطلبانه نیست، بلکه نتیجه پیوستن جمهوری اسلامی به معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای به شمار میرود.
گروسی ادعا کرد که اگر جمهوری اسلامی ایران مانع بازرسیها شود، با یک «مشکل جدید و بزرگتر» روبهرو خواهد شد.
او در بخش دیگری از اظهارات خود از ادامه تماسها برای احیای توافق هستهای خبر داد و گفت استیو ویتکاف در این زمینه بسیار فعال است و او به طور دائم با وی در ارتباط است. گروسی ادعا کرد که در آمریکا همچنان ارادهای برای دستیابی به توافقی وجود دارد که بتواند روابط را به وضعیت عادی بازگرداند.
