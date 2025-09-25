En
عکس: اقدام جنجالی ایلان ماسک علیه عباس عراقچی

شبکه X ، تیک آبی اکانت سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه را حذف کرد! این شبکه که متعلق به ایلان ماسک است پیشتر نیز تیک محمدجواد ظریف را حذف کرده بود.
عکس: اقدام جنجالی ایلان ماسک علیه عباس عراقچی
