۰۴/مهر/۱۴۰۴
Friday 26 September 2025
۰۰:۳۵
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آرشیو
نظرسنجی
پیوندها
En
/
فا
En
العربیة
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
کاپیتان چشمی، تکهای از پازل بحران استقلال!
پشت پرده جهش قیمت سکه در بازار
قیمت حبوبات ارزان میشود؟
مذاکره مستقیم با امریکا بهترین راهکار است
العربیة
/
English
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان وبلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهکیلویه و بویراحمد
کیش
گلستان
گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
درباره ما
تماس با ما
خبرنامه
پیوندها
جستجو
آرشیو
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آب و هوا
اوقات شرعی
RSS
ویدئو
پربازدیدها
آخرین اخبار
بالای صفحه
بین الملل
»
ایران
بازدید
2035
2035
بازدید
پ
عکس: اقدام جنجالی ایلان ماسک علیه عباس عراقچی
شبکه X ، تیک آبی اکانت سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه را حذف کرد! این شبکه که متعلق به ایلان ماسک است پیشتر نیز تیک محمدجواد ظریف را حذف کرده بود.
کد خبر:
۱۳۳۰۶۹۱
تاریخ انتشار:
۰۳ مهر ۱۴۰۴ - ۲۳:۲۳
25 September 2025
کد خبر:
۱۳۳۰۶۹۱
|
۰۳ مهر ۱۴۰۴ - ۲۳:۲۳
25 September 2025
|
2035
بازدید
2035
بازدید
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
اشتراک گذاری
برچسب ها
عباس عراقچی
وزیر امور خارجه
شبکه اجتماعی ایکس
توییتر
تیک آبی
ایلان ماسک
خبر فوری
عکس: چرا ایران اینترنشنال اسرائیلی است؟!
دبیر و کشتیگیران، تاج را به وجد آوردند/ اطمینان قلعهنویی از صعود در جامجهانی و چند ابهام
نگاهی به پدیده "کلثوم اکبری"؛ چرا زنان قاتل نامرئیاند؟
گزارش خطا
مطالب مرتبط
حمله سایبری به شبکه اجتماعی ایکس / واکنش ماسک
گاف بزرگ ایلان ماسک در «توییتر»!
حساب توئیتری ظریف محدود شد + عکس
توییتر تیک آبی را از کریس رونالدو گرفت!
عکس: ترامپ با این پست به «شبکه ایکس» بازگشت!
رئیسی «تیک خاکستری توییتر» هم گرفت
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ
# خروج از ان پی تی
# مکانیسم ماشه
# جنگ ایران و اسرائیل
# عملیات وعده صادق 3
# مذاکره ایران و آمریکا
# آژانس بین المللی انرژی اتمی
# حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا موافق ملاقات ترامپ و پزشکیان هستید؟
مخالفم
به طور مشروط موافقم
کاملاً موافقم
الی گشت
آخرین اخبار
تله میراژهای عراقی برای فانتوم ایرانی و شهادت و اسارت خلبانهایش
فراخوان فوری ژنرالها و دریاسالاران آمریکا ازسوی وزیر جنگ
آمریکا به پایگاه بگرام افغانستان برگردد برایش عواقب دارد/ هدف ترامپ ماجراجویی علیه چین، روسیه و ایران است
رنگ باختن تعصب و بیاعتنایی به هوادار؛ فوتبال ایران در محاصره بازیکنان خودخواه
ادعای جنجالی گروسی درباره سایت فردو
حرفهای ترامپ با نشان جنگنده اف 35 بر سینه + زیرنویس
عکس: اقدام جنجالی ایلان ماسک علیه عباس عراقچی
فرانسه شکایت از ایران را پس گرفت
یمن: رژیم اسرائیل منتظر پاسخ سخت ما باشد
تصاویر درگیری خونین در مرز هند و چین
حرفهای تلخ بدل ایرانی آنجلینا جولی
ترکیب بارسلونا مقابل رئال اویدو؛ نیمکتنشینی لواندوفسکی
محرومیت دوساله خواهران تکواندوکار پس از جنجال در لیگ
عکس: دیدار عراقچی با رئیس شورای امنیت سازمان ملل
لحظه شلیک به هلی کوپتر اسرائیل از درون غزه
وب گردی
قیمت آهن آلات در آهن ملل
خرید سرور اچ پی hp فیزیکی
آژانس مسافرتی مهر پرواز
بلیط هواپیما چارتر
تور
دانلود اهنگ جدید
ثبت شرکت
متخصص ارتودنسی
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش
فیلم جشن عروسی محمد نادری خالق جناب خان
سورپرایز وزارت اطلاعات را ببیینید
پیشنهاد غیرمنتظره ایران پای میز مذاکره
تصاویر تمرینات پدافند هوایی در شمال غرب کشور
لفاظی ترامپ در سازمان ملل درباره حمله به ایران + زیرنویس
صدور مجوز انواع سلاح به فراجا واگذار شد
کنسرت شش هزار نفری بهنام بانی در لس آنجلس!
تمدید تعطیلی روز پنجشنبه در ادارات بعضی استانها
والیبال قهرمانی جهان| ایران ۳ - ۲ صربستان؛ شاگردان پیاتزا حریف چک شدند + برنامه یک چهارم
مذاکره با آمریکا هیچ سودی ندارد/ علم هستهای ما با بمب و تهدید از بین نمیرود/ برای بعد از جمهوری اسلامی نقشه کشیده بودند / ما بمب هستهای نخواهیم داشت
ویدیوی وزارت اطلاعات از خانه وزیر دفاع اسرائیل
میگهای 29 به ایران رسیده، سوخو 35 هم در راه است!
آشنایی با نتایج چک، حریف بعدی والیبال ایران
ترمز قیمت طلا کشیده می شود؟ / زلزله قیمتی در بازار طلا و سکه
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده
(۱۵۰ نظر)
پزشکیان با ترامپ دیدار کند استیضاحش میکنیم
(۱۲۳ نظر)
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکرهای در کار نخواهد بود
(۱۱۵ نظر)
ویدیوی آموزش خیانت توسط خانم وکیل!
(۷۹ نظر)
صداوسیما: 90 درصد مردم بمب اتم میخواهند
(۷۹ نظر)
غضنفری: دیدار پزشکیان با ترامپ خودکشی سیاسی است / ظریف به مکانیسم ماشه افتخار میکند!
(۷۸ نظر)
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش
(۷۳ نظر)
مذاکره مستقیم با امریکا بهترین راهکار است/ «نماینده ویژه» برای مذاکرات هستهای تعیین شود
(۶۴ نظر)
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب میکنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم
(۶۱ نظر)
قرار است ترامپ و پزشکیان در نیویورک دیدار و توافق کنند!
(۵۹ نظر)
میگهای 29 به ایران رسیده، سوخو 35 هم در راه است!
(۵۸ نظر)
فیلم جشن عروسی محمد نادری خالق جناب خان
(۵۳ نظر)
تعجب و خجالت زن آلمانی از هیتلر گفتن ایرانیها
(۴۸ نظر)
رئیس سازمان امور مالیاتی در آستانه برکناری/ احتمال تغییر دو معاون وزیر اقتصاد
(۴۳ نظر)
لفاظی ترامپ در سازمان ملل درباره حمله به ایران + زیرنویس
(۴۳ نظر)
tabnak.ir/005aAl
tabnak.ir/005aAl
کپی شد