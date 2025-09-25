En
جزئیات دیدار عراقچی و وزیر خارجه انگلیس + عکس

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بعد از ظهر امروز در حاشیه اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل با خانم یووت کاپر وزیر امور خارجه انگلیس گفتگو کرد.
جزئیات دیدار عراقچی و وزیر خارجه انگلیس + عکس

به گزارش تابناک به نقل از وزارت امور خارجه، در این دیدار وزیر امور خارجه کشورمان با انتقاد شدید از عملکرد سه کشور اروپایی در رابطه با موضوع هسته‌ای ایران، اصرار این سه کشور بر بازگرداندن قطعنامه‌های لغوشده شورای امنیت را ناموجه، غیرقانونی و غیرمسئولانه دانست و تصریح کرد: رویکرد سه کشور اروپایی و آمریکا طی ۱۰ سال گذشته هیچ منطقی جز تلاش برای محروم‌کردن ملت ایران از حقوق حقه خود وفق معاهده منع اشاعه نبوده است و این روند با حمله غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی به تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران و سکوت رضایت‌آمیز سه کشور اروپایی در قبال آن به اوج خود رسید.

عراقچی با اشاره به رویکرد مسئولانه و اصولی ایران در استفاده از دیپلماسی برای حل هرگونه شبهه راجع به ماهیت برنامه هسته‌ای ایران، رفتار آمریکا و سه کشور اروپایی در بدعهدی مستمر و متعاقبا حمله آمریکا به ایران را خیانتی به دیپلماسی و رژیم منع اشاعه دانست و هشدار داد که عواقب و تبعات غیرقابل پیش‌بینی این رویکرد مخرب بر عهده بانیان و حامیان اسنپ‌بک خواهد بود.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین با یادآوری پیشنهادها و ابتکارات متعدد ایران برای باز نگه داشتن مسیر دیپلماسی و جلوگیری از تنش، تصریح کرد: تصمیم سه کشور اروپایی برای فعال‌سازی سازوکار موسوم به پس‌گشت، از اساس در راستای سیاست غیرانسانی فشار حداکثری دولت آمریکا بود و این امر به منزله مشارکت سه کشور اروپایی در مسیر قلدری و قانون‌شکنی است.

عراقچی با تاکید مجدد بر عزم راسخ مردم ایران برای دفاع از منافع و حقوق خود، خاطرنشان کرد که نه تحریم، نه حمله نظامی و نه فشارهای دیپلماتیک نمی‌تواند ملتی را که تصمیم به حفظ استقلال و عزت خود گرفته است از این مسیر منحرف کند.

عباس عراقچی وزیر امور خارجه نیویورک سازمان ملل وزیر خارجه انگلیس ایوت کوپر خبر فوری
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
