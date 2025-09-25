En
تصور حل مشکلات کشور با غنی‌سازی صفر، ساده‌انگاری است

وزیر اطلاعات گفت: بعضی با ساده‌انگاری و تکیه بر تجربه سیاسی خود، فکر می‌کنند اگر غنی‌سازی را صفر کنیم و مسائل خود با آمریکا را برطرف کنیم، دیگر مشکلات حل می‌شود.
تصور حل مشکلات کشور با غنی‌سازی صفر، ساده‌انگاری است

به گزارش تابناک، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیداسماعیل خطیب در جلسه شورای تامین خراسان رضوی در مشهد، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و تبریک آغاز سال تحصیلی جدید مدارس و دانشگاه‌ها، اظهار کرد: امام رضا(ع) محور و مرکز کشور در نظام مقدس ماست و آنچه از پیشرفت و امنیت داریم به برکت وجود این امام همام(ع) است.

وی افزود: پیشرفت در حوزه علمی و دفاعی دو راهبرد مهم در کشور است و  نیروهای مسلح در دفاع ۸ ساله و دفاع مقدس ۱۲ روزه، پیروزی‌های بزرگی را با رشادت‌های خویش برای کشور به ارمغان آوردند و شهدای بزرگی را به  این نظام مقدس تقدیم کردند.

وزیر اطلاعات با اشاره به اینکه اتحاد رمز پیروزی نظام ماست، بیان کرد: مردم ما در دفاع مقدس ۱۲ روزه نشان دادند که با وجود همه تبلیغات و جنگ رسانه‌ای گسترده دشمنان، می‌توان با وحدت، نقشه‌های شوم دشمنان را ناکام گذاشت.

خطیب تاکید کرد: دشمن در مدت ۱۲روز تمام تلاشش را کرد تا به آرزوی دست‌نیافتنی که در ۵ دهه انقلاب اسلامی به دنبال آن بود برسد، اما با اقتدار نیروهای مسلح، هوشمندی دستگاه‌های امنیتی، همراهی مردم و درایت و راهنمایی‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی  ناکام ماند.

وی ادامه داد: مایه پیروزی، رمز ظفرمندی و عامل اصلی استقامت و استواری ما، اطاعت از رهبری است و دولت و رئیس جمهوری نشان داده اند که این مسیر را دنبال خواهند کرد. همه ما وظیفه داریم از برنامه‌های دولت و اقدامات رئیس‌جمهوری که مردمی بودن، صراحت و صداقتش برای همه روشن است، حمایت کنیم.

وزیر اطلاعات با اشاره به فعالیت چهل ساله دشمنان برای اجرای پروژه ایران هراسی در دنیا، عنوان کرد: برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، در حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا، ۱۲۰ کشور از ایران حمایت کردند و کشورهای همسایه نیز هم‌اکنون اقدامات مشترکی را در برابر تهدیدات رژیم صهیونیستی بروز می‌دهند و امروز به اذعان خود غربی‌ها، منفورترین رژیم، صهیونیست‌ها هستند.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی اداره‌کل اطلاعات خراسان رضوی در روز پنج‌شنبه سوم مهرماه، خطیب اضافه کرد: در شرایط کنونی عملاً شاهد یک دیپلماسی فعال و موثردر دنیا هستیم و این توفیق در پرتو وحدت  مردم، انسجام ملی، همراهی اقوام و مذاهب و هم‌افزایی‌ها و گرایش‌های سیاسی مختلف به دست آمده است و وظیفه داریم با برنامه‌ریزی‌های دقیق، این انسجام را روزبه‌روز تقویت کنیم.

وی با اشاره به اینکه دشمن همواره از شکاف‌ها به دنبال ضربه زدن به نظام است، اظهار کرد: با هوشیاری همیشگی مردم، تلاش‌های بسیار دشمنان ناکام بوده است. ایران هم اکنون جزو ده کشور برتر دنیا در حوزه غنی‌سازی هسته‌ای است و دشمنان در پی این هستند که امروز با فعالیت‌های هسته‌ای ایران و در آینده با فعالیت‌های جوانان مستعد ایرانی در حوزه هوش مصنوعی و سایر پیشرفت‌های کشور مقابله کنند.

وزیر اطلاعات ادامه داد: بعضی با ساده‌انگاری و تکیه بر تجربه سیاسی خود، فکر می‌کنند اگر غنی‌سازی را صفر کنیم و مسائل خود با آمریکا را برطرف کنیم، دیگر مشکلات حل می‌شود. در حالیکه دشمنان به غیر از تسلیم چیزی از ما نمی خواهند و ملت ایران هرگز زیر بار تسلیم و زورگویی نخواهد رفت.

خطیب افزود: مستکبران جهان که فهمیدند در رویارویی مستقیم با ایران موفق نمی‌شوند، در مجامع بین‌المللی برای تشدید تحریم‌ها و فشار علیه ایران تلاش می‌کنند، در حالیکه ملت ایران مانند همیشه با سربلندی در برابر همه تهدیدات ایستادگی خواهد کرد.

وی با تشکر از همراهی و همدلی اعضای شورای تامین، از تلاش‌های مدیرکل قبلی اداره کل اطلاعات خراسان رضوی قدردانی و مدیر کل جدید اطلاعات استان را معرفی کرد.

وزیر اطلاعات همچنین در سفر به مشهد به صورت جداگانه با آیت‌الله علم‌الهدی، نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی و حجت‌الاسلام مروی تولیت آستان قدس رضوی دیدار و گفت‌وگو نمود.

