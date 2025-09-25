به گزارش تابناک، حجتالاسلاموالمسلمین سیداسماعیل خطیب در جلسه شورای تامین خراسان رضوی در مشهد، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و تبریک آغاز سال تحصیلی جدید مدارس و دانشگاهها، اظهار کرد: امام رضا(ع) محور و مرکز کشور در نظام مقدس ماست و آنچه از پیشرفت و امنیت داریم به برکت وجود این امام همام(ع) است.
وی افزود: پیشرفت در حوزه علمی و دفاعی دو راهبرد مهم در کشور است و نیروهای مسلح در دفاع ۸ ساله و دفاع مقدس ۱۲ روزه، پیروزیهای بزرگی را با رشادتهای خویش برای کشور به ارمغان آوردند و شهدای بزرگی را به این نظام مقدس تقدیم کردند.
وزیر اطلاعات با اشاره به اینکه اتحاد رمز پیروزی نظام ماست، بیان کرد: مردم ما در دفاع مقدس ۱۲ روزه نشان دادند که با وجود همه تبلیغات و جنگ رسانهای گسترده دشمنان، میتوان با وحدت، نقشههای شوم دشمنان را ناکام گذاشت.
خطیب تاکید کرد: دشمن در مدت ۱۲روز تمام تلاشش را کرد تا به آرزوی دستنیافتنی که در ۵ دهه انقلاب اسلامی به دنبال آن بود برسد، اما با اقتدار نیروهای مسلح، هوشمندی دستگاههای امنیتی، همراهی مردم و درایت و راهنماییهای رهبر معظم انقلاب اسلامی ناکام ماند.
وی ادامه داد: مایه پیروزی، رمز ظفرمندی و عامل اصلی استقامت و استواری ما، اطاعت از رهبری است و دولت و رئیس جمهوری نشان داده اند که این مسیر را دنبال خواهند کرد. همه ما وظیفه داریم از برنامههای دولت و اقدامات رئیسجمهوری که مردمی بودن، صراحت و صداقتش برای همه روشن است، حمایت کنیم.
وزیر اطلاعات با اشاره به فعالیت چهل ساله دشمنان برای اجرای پروژه ایران هراسی در دنیا، عنوان کرد: برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، در حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا، ۱۲۰ کشور از ایران حمایت کردند و کشورهای همسایه نیز هماکنون اقدامات مشترکی را در برابر تهدیدات رژیم صهیونیستی بروز میدهند و امروز به اذعان خود غربیها، منفورترین رژیم، صهیونیستها هستند.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی ادارهکل اطلاعات خراسان رضوی در روز پنجشنبه سوم مهرماه، خطیب اضافه کرد: در شرایط کنونی عملاً شاهد یک دیپلماسی فعال و موثردر دنیا هستیم و این توفیق در پرتو وحدت مردم، انسجام ملی، همراهی اقوام و مذاهب و همافزاییها و گرایشهای سیاسی مختلف به دست آمده است و وظیفه داریم با برنامهریزیهای دقیق، این انسجام را روزبهروز تقویت کنیم.
وی با اشاره به اینکه دشمن همواره از شکافها به دنبال ضربه زدن به نظام است، اظهار کرد: با هوشیاری همیشگی مردم، تلاشهای بسیار دشمنان ناکام بوده است. ایران هم اکنون جزو ده کشور برتر دنیا در حوزه غنیسازی هستهای است و دشمنان در پی این هستند که امروز با فعالیتهای هستهای ایران و در آینده با فعالیتهای جوانان مستعد ایرانی در حوزه هوش مصنوعی و سایر پیشرفتهای کشور مقابله کنند.
وزیر اطلاعات ادامه داد: بعضی با سادهانگاری و تکیه بر تجربه سیاسی خود، فکر میکنند اگر غنیسازی را صفر کنیم و مسائل خود با آمریکا را برطرف کنیم، دیگر مشکلات حل میشود. در حالیکه دشمنان به غیر از تسلیم چیزی از ما نمی خواهند و ملت ایران هرگز زیر بار تسلیم و زورگویی نخواهد رفت.
خطیب افزود: مستکبران جهان که فهمیدند در رویارویی مستقیم با ایران موفق نمیشوند، در مجامع بینالمللی برای تشدید تحریمها و فشار علیه ایران تلاش میکنند، در حالیکه ملت ایران مانند همیشه با سربلندی در برابر همه تهدیدات ایستادگی خواهد کرد.
وی با تشکر از همراهی و همدلی اعضای شورای تامین، از تلاشهای مدیرکل قبلی اداره کل اطلاعات خراسان رضوی قدردانی و مدیر کل جدید اطلاعات استان را معرفی کرد.
وزیر اطلاعات همچنین در سفر به مشهد به صورت جداگانه با آیتالله علمالهدی، نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی و حجتالاسلام مروی تولیت آستان قدس رضوی دیدار و گفتوگو نمود.
