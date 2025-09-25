لاریجانی: تبعات اسنپ بک ربطی به مسائل جنگی ندارد

به گزارش تابناک، علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در مصاحبه تلویزیونی درباره مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم ها گفت: ۹۵ درصد تحریمها همین الان هم هست فقط ۵ درصد متفاوت شده است.
او همچنین گفت:تبعات اسنپ بک ربطی به مسائل جنگی و نظامی ندارد
دبیر شورای عالی امنیت ملی در گفتگویی در بخش خبری ۲۰:۳۰ درباره تعاملات و مذاکرات هفتههای اخیر برای جلوگیری از فعال شدن مکانیسم ماشه گفت: ما همه راهها را رفتیم اما نمیخواستیم بهانه دستشان بدهیم که بگویند ایران نپذیرفت. خودشان پیشنهاد میدادند برای توافق اما باز خودشان نمیپذیرفتند.
علی لاریجانی گفت: آمریکاییها اصرار داشتند که اگر ما مذاکره کنیم حتماً باید درباره موشکی هم صحبت کنیم و این به غیر از مساله غنی سازی بود که درباره غنی سازی هم گفتند نداشته باشید و ما به شما نیروگاه میدهیم که حرف بیربطی بود.
