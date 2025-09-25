En
لاریجانی: تبعات اسنپ بک ربطی به مسائل جنگی ندارد

ما همه راه‌ها را رفتیم اما نمی‌خواستیم بهانه دست‌شان بدهیم که بگویند ایران نپذیرفت. خودشان پیشنهاد می‌دادند برای توافق اما باز خودشان نمی‌پذیرفتند.
به گزارش تابناک، علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در مصاحبه تلویزیونی درباره مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم ها گفت: ۹۵ درصد تحریم‌ها همین الان هم هست فقط ۵ درصد متفاوت شده است.

او همچنین گفت:تبعات اسنپ بک ربطی به مسائل جنگی و نظامی ندارد

دبیر شورای عالی امنیت ملی در گفتگویی در بخش خبری ۲۰:۳۰ درباره تعاملات و مذاکرات هفته‌های اخیر برای جلوگیری از فعال شدن مکانیسم ماشه گفت: ما همه راه‌ها را رفتیم اما نمی‌خواستیم بهانه دست‌شان بدهیم که بگویند ایران نپذیرفت. خودشان پیشنهاد می‌دادند برای توافق اما باز خودشان نمی‌پذیرفتند.
 
علی لاریجانی گفت: آمریکایی‌ها اصرار داشتند که اگر ما مذاکره کنیم حتماً باید درباره موشکی هم صحبت کنیم و این به غیر از مساله غنی سازی بود که درباره غنی سازی هم گفتند نداشته باشید و ما به شما نیروگاه می‌دهیم که حرف بی‌ربطی بود.

