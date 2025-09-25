En
در تبریز، مردان به جای زنان به ورزشگاه رفتند!

روز نخست هفته پنجم رقابتهای لیگ برتر با برگزاری دو بازی در تهران و تبریز آغاز شد.
در تبریز، مردان به جای زنان به ورزشگاه رفتند!

به گزارش تابناک، در یکی از بازیهای مهم این هفته تراکتور در ورزشگاه بنیان دیزل تبریز میزبان فجرسپاسی پدیده این فصل بود.

با توجه به حکم کمیته انضباطی مبنی بر برگزاری دیدار تراکتور – فجر تنها با حضور تماشاگران زن، باشگاه‌ تراکتور تصمیم گرفت برای این بازی تنها برای زنان هوادار این تیم بلیت‌فروشی انجام دهد. با این وجود و در حالیکه بازی فقط با حضور زنان باید برگزار می شد، هواداران مرد تراکتور نیز به ورزشگاه بنیان دیزل آمدند و سکوهای زیر اسکوربورد ورزشگاه با ورود تماشاگران مرد بدون بلیت پر شد!

گفتنی است، این دیدار در چارچوب هفته پنجم لیگ برتر فوتبال کشور با نتیجه تساوی صفر به پایان رسید. 

