En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

دیدار ترامپ و اردوغان در کاخ سفید + عکس

ترامپ در دیدار با اردوغان خواستار توقف خرید نفت روسیه از سوی ترکیه شد.
کد خبر: ۱۳۳۰۶۶۹
| |
4 بازدید
دیدار ترامپ و اردوغان در کاخ سفید + عکس

به گزارش تابناک، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در دیدار با رجب طیب اردوغان، همتای ترکیه ای خود در کاخ سفید اردوغان را مرد بسیار محترمی خواند که در آمریکا و سراسر اروپا و جهان از احترام بالایی برخوردار است.

ترامپ گفت: اردوغان ارتشی عظیم و قدرتمند ساخته است و از بسیاری از تجهیزات ما استفاده می‌کند.

رئیس جمهور آمریکا در این دیدار تصریح کرد: ترکیه می‌خواهد جنگنده‌های اف-۱۶ و اف-۳۵ بخرد و ما با رئیس‌جمهور اردوغان در این مورد صحبت خواهیم کرد.

دونالد ترامپ گفت که مایل است ترکیه تا زمانی که درگیری در اوکراین ادامه دارد، خرید «هرگونه نفت» از روسیه را متوقف کند.

او همچنین اعلام کرد در صورت موفقیت‌آمیز بودن دیدار با اردوغان، تحریم‌های ترکیه را «فوراً» لغو خواهد کرد.

ترامپ گفت که اردوغان نفوذ گسترده‌ای در خاورمیانه دارد و ما برای دستیابی به صلح در آنجا با هم همکاری خواهیم کرد. ما جلسه‌ای عالی با رهبران خاورمیانه در مورد غزه برگزار کردیم و به دستیابی به توافق نزدیک هستیم. در دیدار با رهبران منطقه‌ای، بسیاری از مسائل تصمیم گرفته شد و من با طرف اسرائیلی برای گفتگو در مورد این موضوع دیدار خواهم کرد.ما می‌خواهیم همه گروگان‌های اسیر در غزه به طور همزمان آزاد شوند، نه به صورت گروهی. من باید طرف اسرائیلی را متقاعد کنم که برای آزادی گروگان‌ها اقدام کند و همه می‌خواهند پایان جنگ غزه را ببینند.
او گفت: من با رهبران قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و اردن دیدار کردم. جلسه ما فوق‌العاده بود و ما در مورد مسائل حیاتی صحبت کردیم. اردوغان مسئول دستیابی به یک دستاورد فوق‌العاده بود، که حذف رژیم قبلی درسوریه بود. من فکر می‌کنم اردوغان مسئول موفقیت در سوریه است. ما به درخواست عربستان سعودی، ترکیه و قطر، تحریم‌های سوریه را لغو کردیم تا به این کشور فرصتی برای نفس کشیدن بدهیم.

اردوغان نیز گفت: ما می‌توانیم روابط با واشنگتن را به سطح جدیدی برسانیم و فرصتی برای بحث در مورد مسائل مربوط به اف-۳۵ و اف-۱۶ داریم.

اشتراک گذاری
برچسب ها
آمریکا ترامپ کاخ سفید اردوغان رئیس جمهور ترکیه سازمان ملل خبر فوری
عکس: چرا ایران اینترنشنال اسرائیلی است؟!
دبیر و کشتی‌گیران، تاج را به وجد آوردند/ اطمینان قلعه‌نویی از صعود در جام‌جهانی و چند ابهام
نگاهی به پدیده "کلثوم اکبری"؛ چرا زنان قاتل نامرئی‌اند؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بیانیه جنجالی کاخ سفید قبل از سخنرانی ترامپ
تفاوت رفتار ترامپ با کشورهای اروپایی و عربی
ترامپ: به رهبر ایران دست دوستی دادم، تهدید شنیدم!
نشست مشترک ترامپ با روسای کشورهای عربی و اسلامی
اظهارات اردوغان در مجمع عمومی درباره ایران و اسرائیل
اردوغان از ترامپ چه می‌خواهد؟
وعده ترامپ به سران کشورهای عربی
ترامپ: هفته آینده میزبان اردوغان در کاخ سفید هستم
اردوغان: نتانیاهو به سرنوشت هیتلر مبتلا می‌شود
پیام مرموز ترامپ به اردوغان!
اردوغان: نتانیاهو قصد دارد منطقه را به هرج و مرج بکشاند
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا موافق ملاقات ترامپ و پزشکیان هستید؟
الی گشت
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود
فیلم جشن عروسی محمد نادری خالق جناب خان
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم
سورپرایز وزارت اطلاعات را ببیینید
رئیس سازمان امور مالیاتی در آستانه برکناری/ احتمال تغییر دو معاون وزیر اقتصاد
پیشنهاد غیرمنتظره ایران پای میز مذاکره
لفاظی ترامپ در سازمان ملل درباره حمله به ایران + زیرنویس
تصاویر تمرینات پدافند هوایی در شمال غرب کشور
کنسرت شش هزار نفری بهنام بانی در لس آنجلس!
صدور مجوز انواع سلاح به فراجا واگذار شد
تمدید تعطیلی روز پنجشنبه در ادارات بعضی استان‌ها
والیبال قهرمانی جهان| ایران ۳ - ۲ صربستان؛ شاگردان پیاتزا حریف چک شدند + برنامه یک چهارم
مذاکره با آمریکا هیچ سودی ندارد/ علم هسته‌ای ما با بمب و تهدید از بین نمی‌رود/ برای بعد از جمهوری اسلامی نقشه کشیده بودند / ما بمب هسته‌ای نخواهیم داشت
ویدیوی وزارت اطلاعات از خانه وزیر دفاع اسرائیل
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده  (۱۵۰ نظر)
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم  (۱۲۳ نظر)
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود  (۱۱۵ نظر)
ویدیوی آموزش خیانت توسط خانم وکیل!  (۷۹ نظر)
صداوسیما: 90 درصد مردم بمب اتم می‌خواهند  (۷۹ نظر)
غضنفری: دیدار پزشکیان با ترامپ خودکشی سیاسی است / ظریف به مکانیسم ماشه افتخار می‌کند!  (۷۸ نظر)
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش  (۷۳ نظر)
مذاکره مستقیم با امریکا بهترین راهکار است/ «نماینده ویژه» برای مذاکرات هسته‌ای تعیین شود  (۶۴ نظر)
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم  (۶۱ نظر)
قرار است ترامپ و پزشکیان در نیویورک دیدار و توافق کنند!  (۵۹ نظر)
میگ‌های 29 به ایران رسیده، سوخو 35 هم در راه است!  (۵۸ نظر)
فیلم جشن عروسی محمد نادری خالق جناب خان  (۵۳ نظر)
تعجب و خجالت زن آلمانی از هیتلر گفتن ایرانی‌ها  (۴۸ نظر)
رئیس سازمان امور مالیاتی در آستانه برکناری/ احتمال تغییر دو معاون وزیر اقتصاد  (۴۳ نظر)
لفاظی ترامپ در سازمان ملل درباره حمله به ایران + زیرنویس  (۴۳ نظر)
tabnak.ir/005aAP
tabnak.ir/005aAP