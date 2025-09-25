جزئیات دیدار ترامپ و اردوغان در کاخ سفید + عکس

به گزارش تابناک، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در دیدار با رجب طیب اردوغان، همتای ترکیه ای خود در کاخ سفید اردوغان را مرد بسیار محترمی خواند که در آمریکا و سراسر اروپا و جهان از احترام بالایی برخوردار است.
ترامپ گفت: اردوغان ارتشی عظیم و قدرتمند ساخته است و از بسیاری از تجهیزات ما استفاده میکند.
رئیس جمهور آمریکا در این دیدار تصریح کرد: ترکیه میخواهد جنگندههای اف-۱۶ و اف-۳۵ بخرد و ما با رئیسجمهور اردوغان در این مورد صحبت خواهیم کرد.
دونالد ترامپ گفت که مایل است ترکیه تا زمانی که درگیری در اوکراین ادامه دارد، خرید «هرگونه نفت» از روسیه را متوقف کند.
او همچنین اعلام کرد در صورت موفقیتآمیز بودن دیدار با اردوغان، تحریمهای ترکیه را «فوراً» لغو خواهد کرد.
ترامپ گفت که اردوغان نفوذ گستردهای در خاورمیانه دارد و ما برای دستیابی به صلح در آنجا با هم همکاری خواهیم کرد. ما جلسهای عالی با رهبران خاورمیانه در مورد غزه برگزار کردیم و به دستیابی به توافق نزدیک هستیم. در دیدار با رهبران منطقهای، بسیاری از مسائل تصمیم گرفته شد و من با طرف اسرائیلی برای گفتگو در مورد این موضوع دیدار خواهم کرد.ما میخواهیم همه گروگانهای اسیر در غزه به طور همزمان آزاد شوند، نه به صورت گروهی. من باید طرف اسرائیلی را متقاعد کنم که برای آزادی گروگانها اقدام کند و همه میخواهند پایان جنگ غزه را ببینند.
او گفت: من با رهبران قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و اردن دیدار کردم. جلسه ما فوقالعاده بود و ما در مورد مسائل حیاتی صحبت کردیم. اردوغان مسئول دستیابی به یک دستاورد فوقالعاده بود، که حذف رژیم قبلی درسوریه بود. من فکر میکنم اردوغان مسئول موفقیت در سوریه است. ما به درخواست عربستان سعودی، ترکیه و قطر، تحریمهای سوریه را لغو کردیم تا به این کشور فرصتی برای نفس کشیدن بدهیم.
اردوغان نیز گفت: ما میتوانیم روابط با واشنگتن را به سطح جدیدی برسانیم و فرصتی برای بحث در مورد مسائل مربوط به اف-۳۵ و اف-۱۶ داریم.
