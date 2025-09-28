En
همزمان با هفته دفاع مقدس/

خاطرات همسر شهید پورجعفری به چاپ دوم رسید

کتاب «دلبافته» شامل خاطرات همسر شهید حسین پورجعفری یار و همرزم شهیدحاج‌قاسم سلیمانی به چاپ دوم رسید.
خاطرات همسر شهید پورجعفری به چاپ دوم رسید

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، کتاب «دلبافته» نوشته مریم علی‌بخشی شامل خاطرات زهرا قاسمی همسر شهید حسین پورجعفری یار و همرزم شهیدحاج‌قاسم سلیمانی به چاپ دوم رسید.

شهید پورجعفری، از قدیمی‌ترین هم‌رزمان و همراهان شهیدحاج‌قاسم سلیمانی است که سابقه رفاقتش با سردار به سال‌های دور جنگ و خطه مادری‌اش، کرمان، برمی‌گردد. او در حمله ساعت ۱:۲۰ بامداد ۱۳ دی ۱۳۹۸ فرودگاه بغداد همراه سردار سلیمانی به شهادت رسید. 

کتاب «دلبافته»، از زاویه‌دید همسر شهید، به روایت زندگی حاج‌حسین و رفاقت چندده‌ساله‌اش با حاج‌قاسم می‌پردازد. این‌کتاب به گفته نویسنده‌اش، دربرگیرنده صفحه‌هایی از زندگی شخصی راوی و تجربه سال‌ها زندگی مشترکش با مردی مبارز با همه فراز و نشیب‌هایش است. 

چاپ دوم این‌کتاب به‌تازگی با طرح جلد جدید وارد بازار نشر شده است. 

