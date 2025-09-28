خاطرات همسر شهید پورجعفری به چاپ دوم رسید

کتاب «دلبافته» شامل خاطرات همسر شهید حسین پورجعفری یار و همرزم شهیدحاج‌قاسم سلیمانی به چاپ دوم رسید.

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، کتاب «دلبافته» نوشته مریم علی‌بخشی شامل خاطرات زهرا قاسمی همسر شهید حسین پورجعفری یار و همرزم شهیدحاج‌قاسم سلیمانی به چاپ دوم رسید.

شهید پورجعفری، از قدیمی‌ترین هم‌رزمان و همراهان شهیدحاج‌قاسم سلیمانی است که سابقه رفاقتش با سردار به سال‌های دور جنگ و خطه مادری‌اش، کرمان، برمی‌گردد. او در حمله ساعت ۱:۲۰ بامداد ۱۳ دی ۱۳۹۸ فرودگاه بغداد همراه سردار سلیمانی به شهادت رسید.

کتاب «دلبافته»، از زاویه‌دید همسر شهید، به روایت زندگی حاج‌حسین و رفاقت چندده‌ساله‌اش با حاج‌قاسم می‌پردازد. این‌کتاب به گفته نویسنده‌اش، دربرگیرنده صفحه‌هایی از زندگی شخصی راوی و تجربه سال‌ها زندگی مشترکش با مردی مبارز با همه فراز و نشیب‌هایش است.

چاپ دوم این‌کتاب به‌تازگی با طرح جلد جدید وارد بازار نشر شده است.