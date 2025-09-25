رییس سازمان انرژی اتمی ایران با بیان اینکه برنامه هسته‌ای ایران کاملا شفاف است و از آن عقب‌نشینی نخواهیم کرد، گفت: ۵۰ سال تلاش متخصصان صنعت هسته‌ای ایران، این صنعت پرافتخار را به یک نماد موفق و پیشتاز در توسعه علم و فناوری تبدیل کرده است و علیرغم موانع طاقت‌فرسا، توانسته است ترازهای برتر فناوری و صنعت را از آن خود کند.

به گزارش تابناک، محمد اسلامی، معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی ظهر امروز (پنجشنبه، سوم مهرماه) در مجمع جهانی اتم در مسکو به شرح مواضع جمهوری اسلامی ایران در خصوص موضوعات هسته‌ای و ضرورت توسعه نیروگاه‌های اتمی بزرگ و کوچک مقیاس (SMR) پرداخت.

اسلامی گفت: ما سال گذشته پنجاهمین سالگرد تاسیس سازمان انرژی اتمی ایران را جشن گرفتیم. ۵۰ سال تلاش دانشمندان و متخصصان صنعت هسته‌ای ایران، این صنعت پرافتخار و امیدآفرین را به یک نماد موفق و پیشتاز در توسعه علم و فناوری تبدیل کرده است و علیرغم موانع سخت و طاقت‌فرسا که توسط آمریکا و سه کشور اروپایی ایجاد گردیده، توانسته است ترازهای برتر فناوری و صنعت را از آن خود نماید. این دستاورد بزرگ ملی همواره با دشمنی آمریکا و این سه کشور اروپایی مواجه بوده است. جلوه عینی این دشمنی‌ها عملیات روانی و سیاسی، تحریم، تهدید، ترور، خرابکاری صنعتی و عملیات نظامی بوده است که البته محدود به این دوره زمانی نبوده و ریشه‌ای تاریخی دارد.

اسلامی افزود: آن‌ها خود این حقیقت را به خوبی می‌دانند و در خلوت خود به آن اعتراف می‌کنند که برنامه هسته‌ای ایران اهداف نظامی ندارد. آن‌ها می‌گویند که ایران نباید صنعت هسته‌ای داشته باشد. این فشارها از بیش از ۵۰ سال پیش آغاز گردید. در دوره جرالد فورد، رییس جمهور وقت آمریکا مکاتبات و گفت‌وگوهای زیادی صورت گرفته و برای سرمایه‌گذاری در صنعت سوخت هسته ای ایران به میزان یک میلیارد دلار در شرکت اروپایی اوریدیف (اورانوی فعلی) سرمایه‌گذاری نمود و ایران سهامدار این شرکت شد. همزمان طرح‌های احداث نیروگاه‌های اتمی توسط شرکت‌های آلمانی و فرانسوی هم در ایران آغاز شد. لیکن آن‌ها با بدعهدی تمام آن پروژه‌ها را نیمه تمام رها کردند و منابع مالی ملت ایران را ربودند و کشور ما را ترک کردند. از آن پس هر شرکت دیگری هم که قصد همکاری با ما را داشت، با مداخله اجازه ندادند که کار را انجام بدهد.

پرونده هسته‌ای ایران را با نقش آفرینی رژیم صهیونیستی تشکیل دادند و بهانه‌های واهی و مدارک جعلی تولید کردند. جمهوری اسلامی ایران را با تحریم و فشار حداکثری مواجه نمودند بلکه بتوانند آن را متوقف و تسلیم کنند که البته هرگز به این نتیجه نخواهند رسید.

رئیس سازمان انرژی اتمی تاکید کرد: به این سه کشور اروپایی و آمریکا اعلام می‌کنم شما نمی‌توانید ملت بزرگ و فرهیخته ایران را تسلیم اراده ناپاک خودتان کنید. بیایید از این پس دروغ نگویید و حقیقت را به مردم جهان بگویید. دست از سیاست‌های مبتنی بر حکمرانی بلامنازع بردارید. به دنبال غارت منابع مردم جهان همانطور که در دوره برده‌داری و استعمار چنین کردید، نباشید. برنامه هسته‌ای ایران کاملاً شفاف است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اساساً در بخش پادمان با فشار سهمگین شما با هزینه‌کرد ۸۰ درصد بودجه پادمان فقط طرح ایجاد مزاحمت و اشکال‌تراشی علیه برنامه ایران را دنبال می‌کند.

وی افزود: پروژه نیمه کاره نیروگاه اتمی بوشهر را که شرکت آلمانی رها کرده بود پس از گذشت چندین سال توانستیم با کمک «روس اتم» که قدردان آن‌ها هستیم، تکمیل کنیم. این کار سخت و پیچیده، پروژه بی‌نظیر و کم سابقه‌ای است که با موفقیت انجام شد. امروز سال دوازدهم بهره‌برداری این نیروگاه است براساس ارزیابی انجمن (وانو) در سه سال گذشته توانسته است امتیاز ۱۰۰ از ۱۰۰ را کسب کند و درخشان عمل نماید. این نیروگاه تاکنون ۷۲ میلیارد کیلووات ساعت برق تولید کرده است. واحدهای دوم و سوم هم در حال پیشرفت هستند که با همکاری شرکت «روس اتم» ساخته می‌شود.

اسلامی گفت: ما امروز در مسکو هستیم با اراده روسای جمهور دو کشور جناب آقای مسعود پزشکیان و جناب آقای ولادیمیر پوتین که قدردان آن‌ها هستیم. برنامه‌هایی برای آینده را در دستور کار قرار داده‌ایم. ما توافق کردیم تا علاوه بر نیروگاه‌های بزرگ جدید، نیروگاه‌های کوچک مقیاس SMR را در ایران با همکاری «روس اتم» ایجاد کنیم. ما با تجارب کسب شده در گذشته با توکل بر خدای متعال این راه پرافتخار را تا پیروزی نهایی ادامه خواهیم داد.