ویدئو کنفرانس محمود عباس در سازمان ملل + عکس

محمود عباس در سخنان خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: کار اسرائیل تعرض نیست بلکه جنایت علیه بشریت است که مستند و قابل مشاهده است و در کتاب های تاریخ و صفحات کتاب وجدان بشری ثبت خواهد شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، محمود عباس رئیس تشکیلانت خودگردان فلسطین که به دلیل عدم صدور ویزا امسال از نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل ناکام ماند، از طریق ویدیو کنفرانس، در این نشست سخنرانی کرد، گفت: امروز در شرایطی صحبت میکنم که مردم غزه با نسل کشی و ویرانی روبرو هستند، جنگی از جانب اسرائیل که در آن بیش از ۲۲۰ هزار فلسطینی را کشته و زخمی کرده است؛ اکثرا از زنان و کودکان؛ صدها هزار تن آواره شدند و مانع از ورود کمک ها شدند و بیش از ۲ میلیون فلسطینی آواره شدند، محاصره خفه کننده بر مردم تحمیل شده و ۸۰ درصد خانه ها مدارس کلیساها و زیرساخت ها نابود شده است.

عباس افزود: بزرگترین فاجعه انسانی در قرن ۲۱ شکل گرفته است. در قدس شرقی دولت اسرائیل همچنان سیاست شهرک سازی و پروژه های ساخت وساز غیرقانونی را ادامه می دهد که این طرح کرانه باختری را به دو قسمت تقسیم می کند و بیت المقدس شرقی را جدا می کند و نقض کامل و آشکار قطعنامه های بین المللی است.

او گفت: برخلاف صحبت های دبیرکل سازمان ملل نتانیاهو اعلام کرده که نقشه تشکیل اسرائیل بزرگ را دارد که ما کاملا آن را رد می کنیم. این تهدیدی برای حاکمیت و دولت عربی است. طبق این طرح اسرائیل داخل کشورهای عرب دیگر دست درازی می کند. حمله کشور خواهرمان قطر را محکوم می کنیم که نیازمند واکنش جدی بازدارنده است.

عباس افزود: تروریسم شهرک نشینان افزایش داشته آنها خانه ها و مزارع را آتش زده درختان رار یشه کن می کنند مردم را در روز روشن با محافظت ارتش می کشند. همچنین سایت ها و اماکن مذهبی، مسیحی و اسلامی در بیت المقدس و الخلیل از گزند این حملات مصون نیست مساجد بیمارستانها و گورستانها و مراکز تاریخی نابود شده اند.

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین تاکید کرد: ما گفتیم و تکرا ر میکنیم غزه بخش لاینفک کشور فلسطین است و مسئولیت کامل برای اداره آن خواهیم داشت حماس و دیگر گروه ها باید سلاح های خود را تحویل دهند به عنوان بخشی از رویه ای که نهادهای یک کشور با یک قانون و یک نیروی امنیتی قانونی بنا خواهد شد با این حال تاکید داریم که ما یک کشور مسلح نمی خواهیم.

عباس تصریح کرد: زخم های ما عمیق و فاجعه بزرگ است ۷ میلیون فلسطینی هنوز آواره هستند و هموطنان ما در کرانه باختری و بیت المقدس دهها سال است پیامد اشغالگری را تحمل می کنند، بازداشت، از دست دادن اموال و سرزمین هایشان بدون بازدارندگی ادامه دارد، سالها سرکوب و توانمند کردن اشغالگر بحای حمایت از مردم تحت اشغال، دریغ شدن حق کرامت، استقال، حاکمیت و تعیین سرنوشت در اراضی فلسطین. بیش از هزار قطعنامه در سازمان ملل تصویب شد یکی اجرا نشد ابتکارها و تلاش های زیادی انجام شده اما پایان فاجعه صورت نگرفت و مردم فلسطین همچنان تحت اشغال هستند.

او افزود: ما توافقنامه اسلو را امضا کردیم، اسراییل را به رسمیت شناختیم، اسرائیل آن زمان سازمان آزادی بخش فلسطین را به رسمیت شناخت ما هم نهادها را تشکیل دادیم منشور ملی را اصلاح کردیم فرهنگ صلح اتخاذ کردیم تا کشور مدرن فلسطینی را ایجاد کنیم اما اسراییل به همین توافق عمل نکرد و پیوسته در جهت تضعیف آن عمل کرده است.

عباس در ادامه خواستار حمایت از فلسطین برای عضویت در سازمان ملل شد و گفت: از همه ۱۴۹ کشوری که کشور فلسطین را به رسمیت شناختند متشکریم .

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین برای پایان جنگ در غزه خواستار توقف جنگ و گرسنگی و ارسال کمک های بشر دوستانه توسط سازمان ملل و آنروا به نوار غزه شد و گفت: ما خواستار عقب نشینی کامل اشغالگران از غزه و پایان شهرک سازی در کرانه باختری هستیم ما خواهان آزادی اسرا از هر دو طرف تا آخرین نفر هستیم و میخواهیم که اموال فلسطینیان که توسط اسرائیل غارت شده بازگردانده شود.

او تاکید کرد: عدالت اگر برقرار نشود فلسطین آزاد نخواهد شد می خواهیم دولتی شهروندی خالی از سلاح که به حقوق بشر و قانون احترام بگذارد داشته باشیم. ما راه های دیپلماتیک را تا حصول نتیجه ادامه می دهیم.

عباس گفت: دولت فلسطین باید مسئولیت کامل را از کمیته اداری نوار غزه که به ریاست یک وزیر در دولت فلسطین برای مدیریت امور نوار غزه برای یک دوره موقت و سپس ارتباط با کرانه باختری، از طریق حمایت عربی و بین‌المللی و با حضور عربی و بین‌المللی برای محافظت از غیرنظامیان در غزه و حمایت از نیروهای فلسطینی تحت چتر سازمان ملل متحد تشکیل شده است، بر عهده بگیرد. تضمین اینکه ساکنان نوار غزه بدون آوارگی در سرزمین‌های خود باقی بمانند و اجرای طرح بهبود و بازسازی در غزه و کرانه باختری. آزادسازی پول مالیات فلسطینیان که به ناحق توسط دولت اسرائیل توقیف شده است و برداشتن محاصره اقتصادی و موانع از شهرها، روستاها و اردوگاه‌های پناهندگان فلسطینی.

عباس نسبت به اشتباه گرفتن همبستگی فلسطینیان با یهودستیزی هشدار داد و گفت: «ما اشتباه گرفتن همبستگی با آرمان فلسطین و مسئله یهودستیزی را رد می‌کنیم، چیزی که ما بر اساس ارزش‌ها و اصول خود در چارچوب استقبال از نتایج کنفرانس بین‌المللی صلح آن را رد می‌کنیم.» از تمام مردم و سازمان‌های سراسر جهان که در حمایت از حقوق مردم فلسطین برای آزادی و استقلال و توقف جنگ، ویرانی و گرسنگی اعتراض کردند» قدردانی کرد.

عباس تأکید کرده است که «هفت میلیون فلسطینی هنوز با تراژدی‌های نکبت و آوارگی از سال ۱۹۴۸ زندگی می‌کنند».

او گفت: «مردم ما در کرانه باختری، از جمله بیت المقدس شرقی و نوار غزه، هنوز با تراژدی‌های تجاوز و اشغال اسرائیل برای دهه‌ها زندگی می‌کنند.»

او گفت: «سال‌هایی که مردم ما تحت اشغال، کشتار، دستگیری و شهرک‌سازی و سرقت پول، اموال و زمین‌ها گذرانده‌اند، و این [وضعیت] هنوز بدون هیچ گونه بازدارندگی یا پاسخگویی ادامه دارد.»

او گفت: «بیش از هزار قطعنامه در سازمان ملل متحد تصویب شده است، هیچ یک از آنها اجرا نشده است. تلاش‌های زیادی، ابتکارات بین‌المللی زیادی وجود داشته است، بدون اینکه به این وضعیت غم‌انگیز که مردم فلسطین زیر یوغ اشغال زندگی می‌کنند، پایان داده شود.»

عباس گفت که فلسطین برای اصلاحات دولتی «و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ظرف یک سال پس از پایان جنگ» به حمایت جامعه بین‌المللی نیاز دارد و خاطرنشان کرد که کمیته‌ای برای تهیه پیش‌نویس قانون اساسی موقت تعیین شده است.

او گفت: فلسطین آماده همکاری با ترامپ، عربستان سعودی، فرانسه، سازمان ملل «و همه شرکا» برای اجرای طرح صلحی است که در کنفرانسی که در ۲۲ سپتامبر برگزار شد و به گونه‌ای تصویب شد که به صلح عادلانه و همکاری منطقه‌ای منجر شود.

عباس سخنرانی خود را با پیامی به فلسطینیان «در وطن، در تبعید و در غربت» به پایان رساند.

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین گفت: «هر چقدر هم که زخم‌های ما خونریزی داشته باشد و هر چقدر هم که این رنج طول بکشد، اراده ما برای زندگی و بقا را نخواهد شکست.» طلوع آزادی پدیدار خواهد شد و پرچم فلسطین به عنوان نمادی از کرامت، پایداری و رهایی از یوغ اشغال در آسمان ما به اهتزاز در خواهد آمد. فلسطین از آن ماست. بیت المقدس در قلب ما و پایتخت ابدی ماست. ما وطن خود را ترک نخواهیم کرد.»

ما سرزمین‌های خود را ترک نخواهیم کرد. مردم ما مانند درختان زیتون ریشه خواهند داشت. ما همچون صخره‌ها محکم، از زیر آوارها برخواهیم خاست تا از سرزمین مقدس و مبارک خود پیامی از امید و صدای حقیقت و درستی بفرستیم و پل‌های صلح عادلانه را برای مردم منطقه و کل جهان بسازیم.

عباس افزود: به فلسطینیان می گویم صبح آزادی نزدیک است. قدس نگین قلب ها و پایتخت ابدی ماست.فلسطین را ترک نخواهیم کرد و مانند زیتون محکم خواهیم بود و از زمین هایمان پیغام صلح را مخابره خواهیم کرد