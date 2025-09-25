۲۰ کشور فقیر آسیا به روایت بانک جهانی

به گزارش تابناک، در فهرست ۲۰ کشور فقیر آسیا در سال ۲۰۲۴، کشورهای زیر از جمله فقیرترینها هستند:
۱. افغانستان: به دلیل دههها جنگ و بیثباتی سیاسی، اقتصاد افغانستان به شدت آسیب دیده است. این کشور یکی از فقیرترین کشورهای جهان و فقیرترین در آسیا است.
۲. یمن: درگیریهای طولانیمدت و بحران انسانی، اقتصاد یمن را به کلی فلج کرده است.
۳. سوریه: جنگ داخلی در سوریه زیرساختهای اقتصادی این کشور را ویران کرده است و اقتصاد آن در وضعیت بسیار بحرانی قرار دارد.
۴. تاجیکستان: با وجود منابع طبیعی، به دلیل ضعف زیرساختها، فساد گسترده و وابستگی به حوالههای پولی کارگران خارج از کشور، تاجیکستان همچنان یکی از کشورهای فقیر منطقه است.
۵. تیمور شرقی: این کشور به دلیل وابستگی شدید به کمکهای خارجی و درآمد حاصل از نفت و گاز با چالشهای اقتصادی زیادی روبهرو است.
۶. میانمار: کودتای نظامی و درگیریهای داخلی به اقتصاد این کشور آسیب جدی وارد کرده است.
۷. نپال: به دلیل جغرافیای کوهستانی، فقدان زیرساختهای صنعتی و بلایای طبیعی، نپال نیز از جمله کشورهای فقیر آسیا به شمار میرود.
۸. پاکستان: با وجود جمعیت زیاد، اقتصاد پاکستان با مشکلات زیادی مانند بدهیهای خارجی، بیثباتی سیاسی و تورم بالا روبهرو است.
۹. لائوس: با وجود منابع طبیعی، فقدان زیرساختهای صنعتی و فساد مانع از رشد اقتصادی این کشور شده است
۱۰. قرقیزستان: این کشور با چالشهای اقتصادی مانند فساد، بیثباتی سیاسی و وابستگی به کشاورزی دست و پنجه نرم میکند.
۱۱. فلسطین: اقتصاد این منطقه به دلیل اشغال و محدودیتهای اعمال شده، با چالشهای جدی روبهرو است.
۱۲. بنگلادش: با وجود پیشرفتهای اقتصادی، بنگلادش به دلیل جمعیت بسیار زیاد، فقر شدید و آسیبپذیری در برابر بلایای طبیعی، در این فهرست قرار دارد.
۱۳. کامبوج: با وجود پیشرفتهای اخیر، بخش زیادی از جمعیت این کشور در فقر زندگی میکنند.
۱۴. هند: به دلیل جمعیت بسیار زیاد و نابرابری اجتماعی، بخش بزرگی از جمعیت هند در فقر زندگی میکنند.
۱۵. ازبکستان: این کشور با وجود منابع گازی قابل توجه، به دلیل وابستگی به صادرات مواد خام و ضعف در توسعه بخش خصوصی، همچنان با فقر دست و پنجه نرم میکند.
۱۶. لبنان: این کشور با بحران شدید اقتصادی، فساد و بیثباتی سیاسی روبهرو است. ارزش پول ملی سقوط کرده و بیشتر جمعیت آن در فقر زندگی میکنند.
۱۷. بوتان: بوتان بر «شادی ناخالص ملی» تمرکز دارد، اما از نظر اقتصادی یک کشور در حال توسعه است. اقتصاد آن به کشاورزی و جهانگردی وابسته است و سرانه تولید ناخالص داخلی پایینی دارد.
۱۸. فیلیپین: به دلیل نابرابری اقتصادی و فساد گسترده، این کشور هنوز با فقر در بسیاری از مناطق خود روبهرو است.
۱۹. سریلانکا: این کشور در سالهای اخیر با بحران شدید اقتصادی، کمبود مواد غذایی و سوخت و بیثباتی سیاسی مواجه بوده است.
۲۰. اردن: این کشور با وجود ثبات منطقهای، با چالشهای اقتصادی مانند کمبود منابع طبیعی، نرخ بالای بیکاری و وابستگی به کمکهای خارجی روبهرو است.
این فهرست نشان میدهد که عوامل مختلفی مانند جنگ و درگیری، بیثباتی سیاسی، ضعف زیرساختها و بلایای طبیعی، نقش مهمی در فقر کشورهای آسیایی دارند.
