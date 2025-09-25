En
۲۰ کشور فقیر آسیا به روایت بانک جهانی

بانک جهانی، کشور‌های آسیا را بر اساس تولید ناخالص داخلی سرانه (GDP per capita) به دلار آمریکا رتبه‌بندی می‌کند. تولید ناخالص داخلی سرانه یک شاخص کلیدی برای سنجش وضعیت اقتصادی و سطح زندگی مردم یک کشور است. هرچه این شاخص پایین‌تر باشد، به معنای فقر گسترده‌تر در آن کشور است.
به گزارش تابناک، در فهرست ۲۰ کشور فقیر آسیا در سال ۲۰۲۴، کشور‌های زیر از جمله فقیرترین‌ها هستند:


۱. افغانستان: به دلیل دهه‌ها جنگ و بی‌ثباتی سیاسی، اقتصاد افغانستان به شدت آسیب دیده است. این کشور یکی از فقیرترین کشور‌های جهان و فقیرترین در آسیا است.


۲. یمن: درگیری‌های طولانی‌مدت و بحران انسانی، اقتصاد یمن را به کلی فلج کرده است.


۳. سوریه: جنگ داخلی در سوریه زیرساخت‌های اقتصادی این کشور را ویران کرده است و اقتصاد آن در وضعیت بسیار بحرانی قرار دارد.


۴. تاجیکستان: با وجود منابع طبیعی، به دلیل ضعف زیرساخت‌ها، فساد گسترده و وابستگی به حواله‌های پولی کارگران خارج از کشور، تاجیکستان همچنان یکی از کشور‌های فقیر منطقه است.


۵. تیمور شرقی: این کشور به دلیل وابستگی شدید به کمک‌های خارجی و درآمد حاصل از نفت و گاز با چالش‌های اقتصادی زیادی رو‌به‌رو است.


۶. میانمار: کودتای نظامی و درگیری‌های داخلی به اقتصاد این کشور آسیب جدی وارد کرده است.


۷. نپال: به دلیل جغرافیای کوهستانی، فقدان زیرساخت‌های صنعتی و بلایای طبیعی، نپال نیز از جمله کشور‌های فقیر آسیا به شمار می‌رود.


۸. پاکستان: با وجود جمعیت زیاد، اقتصاد پاکستان با مشکلات زیادی مانند بدهی‌های خارجی، بی‌ثباتی سیاسی و تورم بالا رو‌به‌رو است.


۹. لائوس: با وجود منابع طبیعی، فقدان زیرساخت‌های صنعتی و فساد مانع از رشد اقتصادی این کشور شده است


۱۰. قرقیزستان: این کشور با چالش‌های اقتصادی مانند فساد، بی‌ثباتی سیاسی و وابستگی به کشاورزی دست و پنجه نرم می‌کند.
۱۱. فلسطین: اقتصاد این منطقه به دلیل اشغال و محدودیت‌های اعمال شده، با چالش‌های جدی رو‌به‌رو است.
۱۲. بنگلادش: با وجود پیشرفت‌های اقتصادی، بنگلادش به دلیل جمعیت بسیار زیاد، فقر شدید و آسیب‌پذیری در برابر بلایای طبیعی، در این فهرست قرار دارد.
۱۳. کامبوج: با وجود پیشرفت‌های اخیر، بخش زیادی از جمعیت این کشور در فقر زندگی می‌کنند.
 ۱۴. هند: به دلیل جمعیت بسیار زیاد و نابرابری اجتماعی، بخش بزرگی از جمعیت هند در فقر زندگی می‌کنند.
 ۱۵. ازبکستان: این کشور با وجود منابع گازی قابل توجه، به دلیل وابستگی به صادرات مواد خام و ضعف در توسعه بخش خصوصی، همچنان با فقر دست و پنجه نرم می‌کند.


۱۶. لبنان: این کشور با بحران شدید اقتصادی، فساد و بی‌ثباتی سیاسی رو‌به‌رو است. ارزش پول ملی سقوط کرده و بیشتر جمعیت آن در فقر زندگی می‌کنند.


۱۷. بوتان: بوتان بر «شادی ناخالص ملی» تمرکز دارد، اما از نظر اقتصادی یک کشور در حال توسعه است. اقتصاد آن به کشاورزی و جهانگردی وابسته است و سرانه تولید ناخالص داخلی پایینی دارد.


۱۸. فیلیپین: به دلیل نابرابری اقتصادی و فساد گسترده، این کشور هنوز با فقر در بسیاری از مناطق خود رو‌به‌رو است.


۱۹. سریلانکا: این کشور در سال‌های اخیر با بحران شدید اقتصادی، کمبود مواد غذایی و سوخت و بی‌ثباتی سیاسی مواجه بوده است.


۲۰. اردن: این کشور با وجود ثبات منطقه‌ای، با چالش‌های اقتصادی مانند کمبود منابع طبیعی، نرخ بالای بیکاری و وابستگی به کمک‌های خارجی رو‌به‌رو است.


این فهرست نشان می‌دهد که عوامل مختلفی مانند جنگ و درگیری، بی‌ثباتی سیاسی، ضعف زیرساخت‌ها و بلایای طبیعی، نقش مهمی در فقر کشور‌های آسیایی دارند.

