مادر ۲۵ ساله کرمانی ۵ قلو به دنیا آورد + عکس

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، سرپرستار بخش مامایی بیمارستان افضلی پور در باره این عمل خاص اظهار کرد: مادر این نوزادان متولد سال ۱۳۷۹ است که در پنجمین بارداری خود با علائم درد زایمان و در سن بارداری ۳۱ هفته، تحت عمل سزارین قرار گرفت و پنج نوزاد خود را به دنیا آورد.
هدیه مقدسی افزود: حال عمومی مادر و نوزادان مساعد گزارش شده است اما به دلیل نارس بودن، هر پنج نوزاد در بخش آیسییو نوزادان بیمارستان، تحت مراقبت ویژه قرار دارند. مقدسی یادآور شد: این مادر پیش از این دو بار تجربه زایمان موفق داشته که حاصل آن دو دختر ۷ ساله و یکسال و چهارماهه است و دو بارداری دیگر وی منجر به سقط شده بود.
بر اساس این گزارش، وزن و جنسیت نوزادان به شرح زیر است:
قل اول: دختر، یک کیلو و ۲۵۰ گرم
قل دوم: پسر، یک کیلو و ۳۷۰ گرم
قل سوم: دختر، یک کیلو و ۱۴۰ گرم
قل چهارم: پسر، یک کیلو و ۱۲۰ گرم
قل پنجم: دختر، ۹۰۰ گرم
