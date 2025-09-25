En
مادر ۲۵ ساله کرمانی ۵ قلو به دنیا آورد + عکس

مادر ۲۵ ساله کرمانی در بیمارستان افضلی‌پور با زایمان موفق، ۵ قلو به دنیا آورد.
مادر ۲۵ ساله کرمانی ۵ قلو به دنیا آورد + عکس

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، سرپرستار بخش مامایی بیمارستان افضلی پور در باره این عمل خاص اظهار کرد: مادر این نوزادان متولد سال ۱۳۷۹ است که در پنجمین بارداری خود با علائم درد زایمان و در سن بارداری ۳۱ هفته، تحت عمل سزارین قرار گرفت و پنج نوزاد خود را به دنیا آورد.

هدیه مقدسی افزود: حال عمومی مادر و نوزادان مساعد گزارش شده است اما به دلیل نارس بودن، هر پنج نوزاد در بخش آی‌سی‌یو نوزادان بیمارستان، تحت مراقبت ویژه قرار دارند. مقدسی یادآور شد: این مادر پیش از این دو بار تجربه‌ زایمان موفق داشته که حاصل آن دو دختر ۷ ساله و یک‌سال و چهارماهه است و دو بارداری دیگر وی منجر به سقط شده بود.

بر اساس این گزارش، وزن و جنسیت نوزادان به شرح زیر است:

قل اول: دختر، یک کیلو و ۲۵۰ گرم

قل دوم: پسر، یک کیلو و ۳۷۰ گرم

قل سوم: دختر، یک کیلو و ۱۴۰ گرم

قل چهارم: پسر، یک کیلو و ۱۲۰ گرم

قل پنجم: دختر، ۹۰۰ گرم

