شهریه بالای ۱۴۵ میلیون تومان در مدارس نخواهیم داشت!

معاون وزیر آموزش و پرورش در خصوص دو مدرسه‌ای که در فضای مجازی اقدام به تبلیغات نامناسب کرده بودند گفت: دو مدرسه غیردولتی در فضای مجازی با پوشش نامناسب در حوزه مسائل پرورشی و فرهنگی اقدام به تبلیغات نامناسب کرده‌ بودند که در شان مدرسه نبود و با آنان برخورد شد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، احمد محمودزاده با بیان اینکه همه مدارسی که تاسیس شده‌اند، حتی مدارس تازه تاسیس «کد» دارند و تازمانی که کد نداشته باشند نمی‌توانند دانش آموزی ثبت‌نام کنند گفت: در حال حاضر حدود ۲۰ هزار مدرسه غیردولتی در سراسر کشور فعال هستند که ۲.۵ میلیون جمعیت دانش‌آموزی را در تمام مقاطع تحصیلی در خود جای داده‌اند. بخش اعظمی از این مدارس در تابستان بین ۱۰ روز تا یک ماه به صورت آزمایشی در مدرسه حاضر شده‌، شروع سال تحصیلی را تمرین و مروری به دروس سال‌های گذشته داشتند تا آمادگی بهتری برای آغاز مهر داشته باشند.

محمودزاده با بیان اینکه هنوز آمار ثبت‌نام‌ها کامل نشده است اظهارکرد: همه همت و اراده آموزش و پرورش بر این است که از طرق مختلف، دانش‌آموز لازم‌التعلیم، خارج از چارچوب آموزش و پرورش نباشد و همه در داخل کلاس درس حضور داشته باشند. بعضی مواقع یک به یک دانش‌آموزان شناسایی شده‌اند، بنابراین امسال همه تلاش می‌کنیم ورودی در پایه اول ابتدایی پوشش ۱۰۰ درصدی داشته باشد.

وی با بیان اینکه همه مسائل مربوط به مدارس غیردولتی در چارچوب ماده ۱۵ و ۱۶ قانون است افزود: اینگونه نیست که هرکسی برای خودش تصمیم بگیرد اما احتمال دارد در برخی از مدارس تخطی و تخلفی اتفاق بیفتد که شورای نظارت وظیفه دارد با مدارس متخلف برخورد کند این در حالیست که شهریه‌های بالای ۱۴۵ میلیون تومان برای برنامه درسی و فوق برنامه‌ها، نخواهیم داشت.

برخورد با مدارس غیردولتی که در فضای مجازی تبلیغات نامناسب داشته باشند 

معاون وزیر با بیان اینکه فعالیت‌های مربوط به آموزشگاه و لباس و بحث هزینه‌های ایاب ذهاب و سرویس غذا و میان وعده جدا حساب می‌شود و اصلاً مربوط به مدرسه نیست، در خصوص دو مدرسه‌ای که در فضای مجازی اقدام به تبلیغات نامناسب کرده بودند عنوان کرد: دو مدرسه غیردولتی در فضای مجازی با پوشش نامناسب اقدام به تبلیغات نامناسب در حوزه مسائل پرورشی و فرهنگی کرده‌ بودند که در شان مدرسه نبود؛ این مدارس در یکی از استان‌های کشور بوده که شناسایی شدند، طی تماس با مدیر کل استان قرار شد این موضوع در شورای نظارت استان بررسی، رای صادر و تصمیم جدی برای این مدارس گرفته شود تا در سال تحصیلی دیگر تخلفاتی در حوزه فضای مجازی و دیگر حوزه‌ها نداشته باشیم.

وی با بیان اینکه دانش آموزان این مدرسه در ادامه مسیر با مدیریت خود آموزش و پرورش در همان مدرسه تحصیل خواهند کرد اظهار کرد: هیچکس جابجا نمی‌شود فقط در صورتی که رای بر تعطیلی صادر شود، آموزش و پرورش مدیریت مدرسه را تا انتهای سال تحصیلی بر عهده خواهد گرفت و در انتهای سال تحصیلی خودبه‌خود مدرسه تعطیل خواهد شد.

