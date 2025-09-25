En
محدودیت‌های ترافیکی هراز و چالوس در روز جمعه

رئیس پلیس راه مازندران از مسدود شدن محور چالوس و یکطرفه شدن محور کندوان در روز جمعه ۴ مهر خبر داد.
کد خبر: ۱۳۳۰۶۴۵
| |
2 بازدید
محدودیت‌های ترافیکی هراز و چالوس در روز جمعه

به گزارش تابناک، سرهنگ هادی عبادی اظهار کرد: ممنوعیت تردد موتورسیلکت که از ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه دوم مهر آغاز شده بود تا ساعت ۷ صبح شنبه ۵ مهر در محورهای کرج-چالوس، هراز، فیروزکوه و تهران بالعکس ممنوع است.

وی افزود: این محدودیت با هدف مدیریت حجم ترافیک و جلوگیری از بروز تصادفات در روزهای پایانی هفته اعمال می‌شود.

رئیس پلیس راه مازندران تأکید کرد: موتورسیلکت‌های انتظامی و امدادی برای انجام مأموریت‌های ضروری، از این محدودیت مستثنی بوده و می‌توانند در مسیرهای مجاز تردد کنند.

محدودیت‌های محور چالوس

سرهنگ عبادی درباره محدودیت محور چالوس، توضیح داد: در روز پنجشنبه سوم مهر، در صورت افزایش حجم ترافیک، محدودیت یک‌طرفه مقطعی به صلاحدید مأموران پلیس راه اعمال خواهد شد.

وی ادامه داد: روز جمعه چهارم مهر، محدودیت‌های قطعی از ساعت ۹ صبح، ورود به آزادراه تهران-شمال به مقصد چالوس ممنوع است. همچنین از ساعت ۱۰ صبح، از پل زنگوله (انتهای شمالی تونل البرز) به سمت چالوس انسداد کامل اعمال می‌شود.

رئیس پلیس راه مازندران گفت: از ساعت ۱۲ ظهر جمعه، مسیر مرزن‌آباد به سمت تهران یک‌طرفه خواهد شد و از ساعت ۲۴ همان شب، مسیر دوباره دوطرفه می‌شود.در صورت خلوت بودن محور، پایان طرح زودتر از زمان اعلامی اعمال خواهد شد.

محدودیت‌های محور هراز

وی درباره محدودیت محور هراز هم گفت: در صورت افزایش حجم ترافیک و به صلاحدید پلیس راه، محدودیت یک‌طرفه مقطعی از محدوده پلور تا پلیس‌راه لاریجان و بالعکس روزهای پنجشنبه و جمعه اعمال خواهد شد.

عبادی یادآور شد: تردد همه تریلرها در محور هراز ممنوع است و تردد کامیون‌ها و کامیونت‌ها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی، از ساعت ۸ صبح تا ۲۴ روزهای دوم تا چهارم مهر محدود می‌شود.

وی در پایان تأکید کرد: تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در محور کرج-چالوس همچنان ممنوع است و رانندگان باید از محدودیت‌ها و تغییرات مسیر آگاه باشند.

