سرکلانتر پنجم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری اراذل و اوباش مسلح به سلاح گرم خبر داد.

زمین‌گیر شدن و دستگیری اراذل و اوباش مسلح در تهران

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، سرهنگ حسین مهرعلیان سرکلانتر پنجم پلیس پیشگیری پایتخت اظهار کرد: در پی تماس شروندان با کلانتری ۱۱۹ مهرآباد و اعلام گزارش درگیری و ایجاد مزاحمت توسط چند نفر اراذل و اوباش، تیم عملیات کلانتری سریعا وارد عمل شد.

وی افزود: پس از مراجعه به موقع و سریع ماموران به محل وقوع حادثه، مجرمان همچنان در صحنه حضور داشتند که با مشاهده ماموران به صورت پیاده متورای شده که در کوتاه‌ترین زمان ممکن زمینگیر و دستگیر شدند.

مهرعلیان بیان کرد: پس از تحقیقات ویژه پلیسی و اخذ دستور قضایی برای ورود به منزل یکی از این اراذل و اوباش، ماموران توانستند یک قبضه سلاح گرم به همراه تعدادی فشنگ جنگی، که متهم آنها را با رویت ماموران مخفی کرده بود از منزل وی کشف کنند.

این مقام انتظامی اضافه کرد: متهمان پس از انتقال به کلانتری به جرم ارتکابی مبنی بر درگیری و شرارت اعتراف کرده و به همراه پرونده تشکیل شده جهت کشف جرائم احتمالی دیگر تحویل مقامات قضایی شدند.

سرکلانتر پنجم پلیس پیشگیری پایتخت گفت: شهروندان در صورت مشاهده موارد مشابه قبل از انجام هرکاری سریعا مورد را از طریق سامانه ۱۱۰ پلیس گزارش دهند.