سعید پیردوست در بیمارستان بستری شد

سعید پیردوست بازیگر سینما و تلویزیون به دلیل عفونت در بیمارستان بستری شده است.

به گزارش تابناک، سعید پیردوست بازیگر سینما و تلویزیون امروز پنجشنبه ۳ مهر به دلیل عفونت در بخش آی سی یو بیمارستان پیامبران بستری شده است.

شهرزاد پیردوست دختر این بازیگر در این باره گفت: پدر من حال خوبی ندارند. پزشکان گفته‌اند که سطح هوشیاری ایشان پایین است.

پیردوست در اکثر فیلم‌های مسعود کیمیایی، مهران مدیری و سیروس الوند به عنوان بازیگر حضور داشته است.

ازجمله شاخص‌ترین آثار این بازیگر عبارتند از فیلم سینمایی «خائن‌کشی»، «آنجا همان ساعت»، «قاتل اهلی»، «حکم»، «سربازهای جمعه»، «دختر شیرینی‌فروش»، «دست‌های آلوده»، «قرمز»، «دندان مار»، «سرب»، «گوزن‌ها» و...

پیردوست همچنین در سریال‌های «کارگاه علوی»، «پاورچین»، «نقطه‌چین»، «شب‌های برره»، «مرد هزار چهره»، «خسته‌دلان»، «ستایش» و … حضور داشته است.