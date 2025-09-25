En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تلاش ضدانقلاب برای سواستفاده از فوت سمیه رشیدی

ضدانقلاب برای سوءاستفاده از فوت یک زندانی زن روایت‌های کذب مختلفی از جمله ضرب و شتم این زن توسط فراجا مطرح ساخت تا بتواند با تحریک احساسات جامعه هدف، فضای کشور را ملتهب کند.
کد خبر: ۱۳۳۰۶۲۴
| |
1124 بازدید
تلاش ضدانقلاب برای سواستفاده از فوت سمیه رشیدی

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ رصد تحرکات رسانه‌های ضد انقلاب نشان می‌دهد باتوجه به عدم موفقیت برای التهاب آفرینی در ۲۵ شهریور، از ۲۷ شهریورماه مانور خود را بر روی وخامت حال سمیه رشیدی زندانی مرتبط با منافقین آغاز کرده و عملکرد آنها نشان از لحظه شماری برای فوت این زندانی داشت! ضد انقلاب نیز در طول روز‌های گذشته روایت‌های کذب مختلفی از جمله ضرب و شتم این زن توسط فراجا مطرح ساخت تا بتوانند با تحریک احساسات جامعه هدف، فضای کشور را ملتهب نمایند.

جالب اینکه ادعای ضرب و شتم بلافاصله توسط برخی چهره‌های معاندین همچون شیرین عبادی رد شد، اما آنها این بار ادعای عدم رسیدگی پزشکی را مطرح می‌کنند؛ این ادعا درحالیست که پرونده پزشکی وی نشان می‌دهد که چندین بار توسط متخصصین بدلیل آسیب ناشی از مصرف برخی دارو‌ها و صرع ویزیت شده و و حتی در زندان پس از بروز مجدد مشکلات جسمانی، به بیمارستان منتقل می‌شود ولی تلاش‌ها برای درمان وی بی‌نتیجه ماند.

ضد انقلاب در ادامه این روند رشیدی را یک کارگر ساده معرفی می‌نمایند، درحالی که این فرد با یکی از سرپل‌های گروهک تروریستی منافقین از چند سال گذشته ارتباط داشته و بار‌ها دست به اقدامات خرابکارانه زده بود.

این اولین بار نیست که ضد انقلاب تلاش می‌کند با خبرسازی و بیان روایت کذب مردم را تحریک نمایند، بار‌ها دروغ‌های آنها افشا گردیده و مردم نیز باید نسبت به این فضاسازی‌ها که نفع ویژه برای اسرائیل دارد هوشیار باشند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
زندانی فراجا پرونده پزشکی شیرین عبادی گروهک منافقین
عکس: چرا ایران اینترنشنال اسرائیلی است؟!
دبیر و کشتی‌گیران، تاج را به وجد آوردند/ اطمینان قلعه‌نویی از صعود در جام‌جهانی و چند ابهام
نگاهی به پدیده "کلثوم اکبری"؛ چرا زنان قاتل نامرئی‌اند؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
صدور مجوز انواع سلاح به فراجا واگذار شد
مشمولان فریب شایعات مجازی را نخورند
جزئیات فوت یک متهم با سابقه همکاری با منافقان
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا موافق ملاقات ترامپ و پزشکیان هستید؟
الی گشت
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود
فیلم جشن عروسی محمد نادری خالق جناب خان
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم
سورپرایز وزارت اطلاعات را ببیینید
رئیس سازمان امور مالیاتی در آستانه برکناری/ احتمال تغییر دو معاون وزیر اقتصاد
پیشنهاد غیرمنتظره ایران پای میز مذاکره
لفاظی ترامپ در سازمان ملل درباره حمله به ایران + زیرنویس
کنسرت شش هزار نفری بهنام بانی در لس آنجلس!
تمدید تعطیلی روز پنجشنبه در ادارات بعضی استان‌ها
صدور مجوز انواع سلاح به فراجا واگذار شد
والیبال قهرمانی جهان| ایران ۳ - ۲ صربستان؛ شاگردان پیاتزا حریف چک شدند + برنامه یک چهارم
مذاکره با آمریکا هیچ سودی ندارد/ علم هسته‌ای ما با بمب و تهدید از بین نمی‌رود/ برای بعد از جمهوری اسلامی نقشه کشیده بودند / ما بمب هسته‌ای نخواهیم داشت
کنسرت مشترک محسن لرستانی و جواد یساری!
ویدیوی وزارت اطلاعات از خانه وزیر دفاع اسرائیل
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده  (۱۵۰ نظر)
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم  (۱۲۳ نظر)
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود  (۱۱۵ نظر)
ویدیوی آموزش خیانت توسط خانم وکیل!  (۷۹ نظر)
صداوسیما: 90 درصد مردم بمب اتم می‌خواهند  (۷۹ نظر)
غضنفری: دیدار پزشکیان با ترامپ خودکشی سیاسی است / ظریف به مکانیسم ماشه افتخار می‌کند!  (۷۸ نظر)
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش  (۷۳ نظر)
مذاکره مستقیم با امریکا بهترین راهکار است/ «نماینده ویژه» برای مذاکرات هسته‌ای تعیین شود  (۶۴ نظر)
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم  (۶۱ نظر)
قرار است ترامپ و پزشکیان در نیویورک دیدار و توافق کنند!  (۵۹ نظر)
میگ‌های 29 به ایران رسیده، سوخو 35 هم در راه است!  (۵۸ نظر)
فیلم جشن عروسی محمد نادری خالق جناب خان  (۵۳ نظر)
تعجب و خجالت زن آلمانی از هیتلر گفتن ایرانی‌ها  (۴۸ نظر)
رئیس سازمان امور مالیاتی در آستانه برکناری/ احتمال تغییر دو معاون وزیر اقتصاد  (۴۳ نظر)
لفاظی ترامپ در سازمان ملل درباره حمله به ایران + زیرنویس  (۴۳ نظر)
tabnak.ir/005a9g
tabnak.ir/005a9g