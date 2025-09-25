هواپیمای نتانیاهو از ترس دستگیری تغییر مسیر داد

هواپیمای نخست‌وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، برای سفر به ایالات متحده و شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل، مسیری غیرمعمول را در پیش گرفت. داده‌های سایت «فلایت‌رادار» نشان می‌دهد که هواپیمای وی به جای عبور از آسمان اروپا، از روی دریای مدیترانه عبور کرده و تنها از حریم هوایی یونان و ایتالیا استفاده کرده است، بدون آنکه وارد حریم هوایی فرانسه شود.

به گزارش تابناک به نقل از شفقنا؛ وبگاه القدس العربی نوشت: «رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که انتخاب این مسیر خاص با توجه به صدور حکم بازداشت نتانیاهو توسط دادگاه کیفری بین‌المللی مرتبط بوده است. در سال ۲۰۲۴، دادگاه کیفری بین‌المللی دو حکم بازداشت علیه نتانیاهو و وزیر دفاع پیشین، یوآف گالانت، صادر کرد. این احکام به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در حق فلسطینیان صادر شده‌اند».

گزارش‌ها حاکی است که این اقدام تاکتیکی برای اجتناب از مواجهه احتمالی با مشکلات حقوقی در حریم هوایی کشور‌های اروپایی اتخاذ شده است. انتخاب مسیر دریایی، در کنار مسیر هوایی یونان و ایتالیا، به نتانیاهو امکان داد تا بدون ورود به حریم هوایی کشور‌هایی که ممکن بود دستورات قضایی علیه وی را اجرا کنند، به مقصد خود در آمریکا برسد.