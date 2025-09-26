به گزارش تابناک؛ وقتی صحبت از کاهش وزن میشود، معمولاً ترکیب رژیم غذایی و ورزش بهعنوان کلید موفقیت معرفی میشود. اما پرسش بسیاری از افراد این است: «آیا واقعاً میتوان فقط با تغییر عادات غذایی وزن کم کرد؟»
عوامل مؤثر در کاهش وزن
به نقل از هلث لاین، مهمترین اصل، کسری کالری است؛ یعنی مصرف کمتر از مقداری که بدن در طول روز میسوزاند. وقتی این اتفاق میافتد، بدن ناچار میشود از ذخایر چربی استفاده کند. میزان کالری موردنیاز هر فرد به جنسیت، سن، قد، وزن و حتی ژنتیک بستگی دارد.
راهکارهای غذایی رایج
رژیم کمکربوهیدرات: کاهش مصرف نان و برنج و افزایش سبزیجات.
رژیم پرپروتئین: مصرف پروتئین بیشتر برای کنترل اشتها و حفظ عضلات.
رژیم کتوژنیک: ورود بدن به فاز «کتوز» با مصرف بسیار کم کربوهیدرات.
روزهداری متناوب: محدود کردن ساعات غذا خوردن در طول شبانهروز.
مزایا و معایب تمرکز فقط بر رژیم غذایی
مزایا:
تمرکز بیشتر بر تغذیه و کنترل کالری
صرفهجویی در زمان برای افراد پرمشغله
معایب:
احتمال بازگشت وزن در بلندمدت
از دست دادن فواید ورزش مثل افزایش متابولیسم، سلامت قلب و بهبود روحیه
توصیهها برای کاهش وزن پایدار
اگر اضافهوزن زیاد دارید، ترکیب ورزش و تغذیه بهترین نتیجه را میدهد.
برای کاهشهای کوچکتر، رژیم غذایی بهتنهایی میتواند مؤثر باشد.
بهترین هدف: کسری حدود ۵۰۰ کالری در روز، کاهش نیم کیلوگرم در هفته.
انتخاب رژیمی سرشار از پروتئین و فیبر، همراه با اهداف واقعبینانه.
