نتانیاهو تهدید به قتل شد

رسانه‌های عبری اعلام کردند که پلیس رژیم صهیونیستی مردی را به اتهام تهدید به قتل بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اشغالگر دستگیر کرده است.
نتانیاهو تهدید به قتل شد

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی هاآرتص اعلام کرد که پلیس اسرائیل مردی را به اتهام تهدید به قتل بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اشغالگر دستگیر کرد.

