نگاهی از دل تاریخ، قابی به‌سوی زیبایی بی‌پایان. اینجا زمان می‌ایستد و طبیعت، عاشقانه‌ترین شعر خود را در گوش آب زمزمه می‌کند.

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ تصویری که می‌بینید، پنجره‌ای است از کوشک اصلی باغ شاهزاده ماهان در قلب استان کرمان که منظره‌ای بی‌بدیل را پیش چشمانتان به تصویر می‌کشد. معماری هوشمندانه و اصیل ایرانی، قابی متقارن و چشمنواز ساخته تا شکوه این باغ پلکانی را دوچندان کند.

باغ شاهزاده، معجزه‌ای سبز در دل کویر خشک کرمان است. این شاهکار معماری که در فهرست میراث جهانی یونسکو نیز به ثبت رسیده، حیات خود را مدیون جریان دائمی آبی است که از قنات «تیگران» سرچشمه می‌گیرد و هوشمندانه در سراسر باغ به رقص درمی‌آید. در این نمای پاییزی، تضاد رنگ‌ها به اوج خود می‌رسد؛ سبزی استوار درختان سرو در کنار زرد و نارنجی درختانی که خود را به‌دست باد پاییزی سپرده‌اند، یک تابلوی نقاشی زنده را خلق کرده است. صدای دلنشین آب که پله‌پله از آبشار‌های کوچک پایین می‌آید، با خش‌خش برگ‌های ریخته بر زمین در هم می‌آمیزد و سمفونی بی‌نظیری از آرامش را می‌نوازد.

در این تصویر زیبا که هنرمندانه توسط سامان رفسنجانی ثبت شده، حس سکون و جلال موج می‌زند. گویی از ایوان تاریخ، به تماشای گذر فصلی نشسته‌ایم که پادشاه رنگ‌هاست.