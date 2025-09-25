چابهار برای هند همچنین در مقابله با نفوذ چین در اوراسیا و محدود کردن قدرت رو به رشد پکن در اقیانوس هند حیاتی است.

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، ایندیا تایمز در مقاله‌ای به بررسی اهمیت بندر چابهار برای هند پرداخته و برداشتن معافیت تحریمی آن از سوی ترامپ را مورد نقد قرار داده است.

چند روز قبل، دولت ترامپ معافیت تحریمی بندر استراتژیک چابهار را در چارچوب سیاست «فشار حداکثری» علیه ایران لغو کرد. این معافیت در سال ۲۰۱۸ به منظور تقویت سرمایه‌گذاری هند و توسعه بندر برای ابتکار‌های ارتباطی استراتژیک و قابل اعتماد با اوراسیا و ارتقای تجارت منطقه‌ای اعطا شده بود.

لغو این معافیت از ۲۹ سپتامبر اجرایی می‌شود و افراد و شرکت‌های هندی فعال در بندر یا فعالیت‌های مرتبط ممکن است با تحریم‌های قانون آزادی ایران و منع گسترش (Iran Freedom and Counter-Proliferation Act) آمریکا مواجه شوند.

هند از سال ۲۰۱۸ توسعه بندر چابهار را بر عهده گرفته است. در ماه مه ۲۰۲۴، شرکت India Ports Global Ltd (IPGL) و سازمان بنادر و دریانوردی ایران (PMO) توافقی ۱۰ ساله برای مدیریت ترمینال شهید بهشتی امضا کردند.

این بندر کوتاه‌ترین و سریع‌ترین مسیر دهلی‌نو به اوراسیا، از جمله جمهوری‌های آسیای مرکزی، برای تجارت محسوب می‌شود و به‌عنوان دروازه طلایی برای دسترسی کشور‌های محصور در خشکی آسیای مرکزی و افغانستان به اقیانوس هند شناخته می‌شود.

لغو معافیت می‌تواند برنامه‌های اتصال منطقه‌ای هند از طریق کریدور حمل‌ونقل بین‌المللی شمال–جنوب (INSTC) را با مانع روبه‌رو کند.

حذف معافیت تحریمی بر دسترسی هند به منطقه آسیای مرکزی غنی از منابع هیدروکربنی اثر خواهد گذاشت و با محدود کردن صادرات عناصر نادر خاکی برای انرژی پاک و دفاع، تأمین مواد معدنی حیاتی را تضعیف می‌کند. قزاقستان به‌ویژه بیش از ۵۰۰۰ ذخیره عناصر نادر خاکی به ارزش بیش از ۴۶ تریلیون دلار دارد که در حال حاضر بیشتر آنها به چین صادر می‌شود.

هند به بازار‌های جدید، زنجیره‌های تأمین مقاوم، قابل‌اعتماد و متنوع، و مسیر‌های حمل‌ونقل پایدار نیاز دارد. چابهار برای طرح راهبردی آن حیاتی است، زیرا در دریای آزاد و فراتر از تنگه هرمز، یکی از سه «گلوگاه» اقیانوس هند قرار دارد.

موقعیت آن تضمین می‌کند که از درگیری‌های خلیج فارس یا غرب آسیا تأثیری نپذیرد و ۵۵۰ مایل دریایی از بنادر موندرا و کاندلا در گجرات و ۷۸۰ مایل دریایی از بندر JNPT در مهاراشترا فاصله دارد.

چابهار برای هند همچنین در مقابله با نفوذ چین در اوراسیا و محدود کردن قدرت رو به رشد پکن در اقیانوس هند حیاتی است. پس از سال ۱۹۹۱، پکن با موفقیت جمهوری‌های آسیای مرکزی (CARs) را به حوزه اقتصادی و ژئوپلیتیکی خود کشاند.

برای بازتعادل در معادله قدرت، هند و آسیای مرکزی در سال ۲۰۱۹ گفت‌وگوی هند-آسیای مرکزی را آغاز کردند. بیشتر کشور‌های آسیای مرکزی علاقه بیشتری به پروژه‌های اتصال هند، از جمله بندر چابهار، برای دسترسی به اقیانوس هند نشان داده‌اند.

در نخستین نشست مجازی هند-آسیای مرکزی در سال ۲۰۲۲، همه کشور‌ها بر گنجاندن چابهار در INSTC تأکید کردند. هند و کشور‌های آسیای مرکزی یک گروه کاری درباره چابهار تشکیل داده‌اند.

با اتصال چابهار به INSTC، هند دسترسی مستقیم به آسیای مرکزی سرشار از هیدروکربن از طریق خط آهن ۹۲۸ کیلومتری قزاقستان-ترکمنستان-ایران (KTI) که در شرق دریای خزر قرار دارد و از سال ۲۰۱۴ عملیاتی شده، به دست می‌آورد. این مسیر یکی از مسیر‌های حیاتی تحت توافق عشق‌آباد است.

از سال ۲۰۰۰، چین ۳۸ بندر در سراسر جهان ساخته است. پکن همچنین در ۷۸ بندر سهام دارد و ۴۳ بندر دیگر یا در حال ساخت یا در حال برنامه‌ریزی در چارچوب ابتکار «کمربند-جاده» هستند.

برخی از این بنادر در جنوب آسیا بخشی از نظریه «رشته مروارید» به‌شمار می‌روند، مانند بندر گوادر در پاکستان. بندر گوادر در سال ۲۰۱۳ به یک شرکت عملیاتی چینی واگذار شد و از آن زمان به مرکز کریدور اقتصادی چین-پاکستان تبدیل شده است، کریدوری که نگرانی‌های دهلی‌نو درباره حاکمیت و تمامیت ارضی در منطقه مورد مناقشه کشمیر تحت کنترل پاکستان (POK) را نادیده گرفته است.

چابهار حدود ۱۷۰ کیلومتر با گوادر فاصله دارد و می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای مهار نفوذ دریایی چین عمل کند.

معمای چابهار یک دوگانگی گسترده‌تر را در بر می‌گیرد: اینکه آیا رقابت‌های قدرت‌های بزرگ همچنان به مسدود کردن دالان‌های حیاتی اتصال ادامه خواهد داد یا همکاری عمل‌گرایانه می‌تواند برای منافع مشترک در ثبات، امنیت و رشد پایدار در سراسر منطقه غالب شود.

صنعت خدمات حقوقی در حال تجربه یکی از عمیق‌ترین تحولات خود در دهه‌های اخیر است. صنعتی که زمانی متکی بر اسناد کاغذی و بازبینی‌های دستی بود، اکنون با هوش مصنوعی (AI)، اتوماسیون و دقت داده‌محور دگرگون می‌شود.

رهبر جهانی فناوری حقوقی، Consilio، با راه‌اندازی مرکز نوآوری شاخص خود با نام Taara Innovation Centre در بنگلورو، هند را در مرکز این تحول قرار داده است.

نام «تارا» به معنای ستاره، نمادی از جاه‌طلبی شرکت برای تبدیل عملیات خود در هند به نقطه درخشانی از نوآوری جهانی است. برای Consilio، این فقط افتتاح یک دفتر جدید نیست، بلکه نشانه‌ای از قصد آن است: رشد دادن هند به عنوان یک مرکز که در آن متخصصان حقوقی، علم داده و فناوری بتوانند راه‌حل‌هایی ارائه دهند که بر مشتریان در سراسر قاره‌ها اثر بگذارد.

حجم داده‌ها در منازعات یا تحقیقات مدرن سرسام‌آور است و اغلب به میلیون‌ها ایمیل، قرارداد و متن‌های گفت‌و‌گو می‌رسد. روش‌های سنتی بازبینی دیگر کارآمد نیستند. تیم‌های Consilio در حال استفاده از پلتفرم‌های پیشرفته هوش مصنوعی هستند که بازبینی‌ها را تسریع می‌کنند، بینش‌ها را سریع‌تر ارائه می‌دهند، هزینه‌ها را کاهش می‌دهند و در عین حال دقت را بهبود می‌بخشند.

راج چاندراشکار، مدیر ارشد فناوری و نوآوری در Consilio می‌گوید: «تارا» نمایانگر تلاقی نوآوری و فرصت است. او افزود: «آنچه این مرکز را متمایز می‌سازد، افراد آن هستند – مهندسان، دانشمندان داده و فناوران حقوقی که با بهره‌گیری از سیستم‌های پیشرفته، پیچیده‌ترین چالش‌های حوزه حقوق را حل می‌کنند.»

برخلاف بسیاری از بازیگران که به اتوماسیون به‌عنوان جایگزین نگاه می‌کنند، Consilio هوش مصنوعی را به‌عنوان شریک تخصص انسانی معرفی می‌کند.

وکلای این شرکت در کنار فناوران و مهندسان کار می‌کنند تا نتایجی هم کارآمد و هم قابل دفاع به دست آید، و بدین ترتیب شهرت Consilio در مدیریت پرونده‌های حساس برای مشتریان Fortune ۱۰۰ و شرکت‌های حقوقی برجسته جهانی تقویت می‌شود.

هند در قلب عملیات جهانی

هند بیش از یک دهه بخش جدایی‌ناپذیر از داستان رشد Consilio بوده است، با تیم‌هایی در بنگلورو، گورگان، حیدرآباد و پونه. راه‌اندازی «تارا» فصل جدیدی را رقم می‌زند، به‌ویژه در بنگلورو که طی شش ماه گذشته ۲۵۰ کارمند جدید اضافه کرده و اکنون ۵۰۰ نفر را در خود جای داده است.

شرکت انتظار دارد شمار کارکنان خود در هند طی سه سال آینده از ۲،۰۰۰ نفر فراتر رود، که هم تقاضای مشتریان و هم سرمایه‌گذاری بلندمدت در استعداد‌ها را نشان می‌دهد.

اکوسیستم قدرتمند بنگلورو در زمینه متخصصان ابری، مهندسان و دانشمندان داده، آن را به پایگاهی طبیعی برای گسترش عملیات جهانی تبدیل کرده است. خود تارا به‌عنوان یک فضای کاری پیشرفته طراحی شده، با مناطق همکاری، امکانات آموزشی و سیستم‌های مدرن که مطابق با استاندارد‌های جهانی هستند.

در این مرکز، تیم‌های چندرشته‌ای ابزار‌های مبتنی بر هوش مصنوعی و زیرساخت‌های مقیاس‌پذیر ایجاد خواهند کرد تا از حساس‌ترین و پیچیده‌ترین مسائل حقوقی در سطح جهان پشتیبانی کنند.

مسیر‌های شغلی با دسترسی جهانی

برای متخصصان هندی، این فرصت بسیار فراتر از یک شغل است. در Consilio، وکلا تجربه عملی با پلتفرم‌های هوش مصنوعی کسب می‌کنند، فناوران مهارت‌های خود را در چارچوب‌های حقوقی به کار می‌برند، و دانشمندان داده روی برخی از بزرگ‌ترین مجموعه‌داده‌های جهان فعالیت می‌کنند.

شرکت سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در ارتقای مهارت‌ها، مسیر‌های رهبری و همکاری جهانی انجام می‌دهد تا اطمینان حاصل کند کارکنان از نقش‌های محلی به مسیر‌های رهبری جهانی منتقل شوند.

Consilio همچنین روحیه تنوع و شمول خود را به هند می‌آورد و مسیر‌های ویژه‌ای از معتبرترین دانشکده‌های حقوق، مهندسی و IT کشور ایجاد می‌کند. در اینجا همکاری بر سلسله‌مراتب ترجیح داده می‌شود و تیم‌های چندرشته‌ای برای آزمایش و نوآوری تشویق می‌شوند.

ساخت نسل آینده خدمات حقوقی

با افتتاح تارا، Consilio نشان می‌دهد که هند نه‌تنها یک پایگاه پشتیبانی، بلکه نیروی محرکه تحول فناوری حقوقی است. با ترکیب روابط عمیق با مشتریان، قابلیت‌های پیشرفته هوش مصنوعی و استعداد بی‌نظیر هند، شرکت خود را برای تعریف آینده خدمات حقوقی از بنگلورو به بیرون، آماده می‌سازد.

برای متخصصان، پیام روشن است: موج بعدی نوآوری حقوقی جهانی در هند ساخته می‌شود و «تارا» جایی است که این مسیر آغاز می‌شود.