پرداخت بیش از 8.8۰۰ میلیارد ریال تسهیلات ازدواج در شهریور ماه توسط بانک رفاه کارگران

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، باهدف تحکیم بنیان خانواده و کمک به تشکیل آن و در راستای ایفای نقش مؤثر در حوزه مسئولیت اجتماعی، بانک رفاه کارگران در شهریور ماه سال ۱۴۰۴ بالغ بر ۲,60۰ فقره تسهیلات ازدواج و تهیه جهیزیه به مبلغ بیش از 8,800 میلیارد ریال پرداخت کرده است.

براساس این گزارش و بر مبنای اطلاعات استخراج شده از سامانه ازدواج بانک مرکزی ج.ا.ا.، تعداد 45,530 متقاضی نیز تا پایان شهریور ماه سال جاری در صف دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه از بانک رفاه کارگران قرار دارند.

لازم به ذکر است، بانک رفاه کارگران از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور ماه، تعداد 16,369 فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه به مبلغ 54,799 میلیارد ریال پرداخت کرده است.