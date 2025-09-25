En
جزئیات حادثه انفجار در آذربایجان‌غربی؛ عامل حادثه پیدا شد/ تخلیه اداره کل آموزش و پرورش

گزارش‌ها حاکی است که انفجاری در اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان‌غربی رخ داده است. علت حادثه لحظاتی پیش شناسایی شد.
جزئیات حادثه انفجار در آذربایجان‌غربی؛ عامل حادثه پیدا شد/ تخلیه اداره کل آموزش و پرورش

رسانه‌های محلی گزارش دادند مخاطبان از شنیده شدن صدای انفجار در اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان‌غربی خبر می‌دهند. اطلاعات اولیه محدود است و علت حادثه لحظاتی پیش شناسایی شد و حادثه تلفات انسانی نداشته است.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک،  رسانه‌های محلی آذربایجان غربی از جمله پایگاه خبری قارتال نیوز خبرداد، پس از گزارش انفجار در اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان‌غربی، این اداره برای بررسی موضوع و جلوگیری از هرگونه خطر احتمالی تخلیه شد.

بعد از انفجار تیم‌های بررسی و خنثی‌سازی در محل حادثه آموزش و پرورش آذربایجان‌غربی حاضر شدند. 

پس از وقوع انفجار در اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان‌غربی و تخلیه این اداره، تیم‌های تخصصی بررسی و خنثی‌سازی در محل حاضر شده‌اند تا علت حادثه را بررسی و خطر احتمالی را برطرف کنند.

 

ترقه دست ساز صوتی

بر اساس اخبار جدید ترقه دست ساز صوتی در یک سطل زباله در محوطه آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی

انفجار ترقه دست ساز صوتی در یک سطل زباله در محوطه آموزش و پرورش استان رخ داده است . همچنین حادثه تلفات انسانی نداشته است‌.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۳
0
4
پاسخ
ترقه؟؟پس چرا میگید انفجار ،،بهتر نیست اگه اطلاعی ندارید اول بگید حادثه و بعد رسیدگی اعلام کنید؟؟؟
