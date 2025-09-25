رسانه‌های محلی گزارش دادند مخاطبان از شنیده شدن صدای انفجار در اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان‌غربی خبر می‌دهند. اطلاعات اولیه محدود است و علت حادثه لحظاتی پیش شناسایی شد و حادثه تلفات انسانی نداشته است.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، رسانه‌های محلی آذربایجان غربی از جمله پایگاه خبری قارتال نیوز خبرداد، پس از گزارش انفجار در اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان‌غربی، این اداره برای بررسی موضوع و جلوگیری از هرگونه خطر احتمالی تخلیه شد.

بعد از انفجار تیم‌های بررسی و خنثی‌سازی در محل حادثه آموزش و پرورش آذربایجان‌غربی حاضر شدند.

پس از وقوع انفجار در اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان‌غربی و تخلیه این اداره، تیم‌های تخصصی بررسی و خنثی‌سازی در محل حاضر شده‌اند تا علت حادثه را بررسی و خطر احتمالی را برطرف کنند.

ترقه دست ساز صوتی

بر اساس اخبار جدید ترقه دست ساز صوتی در یک سطل زباله در محوطه آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی

