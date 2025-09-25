En
آلبوم عکس مراسم ازدواج محمد نادری و همسرش

آلبوم جدید تصاویر آتلیه‌ای جشن عروسی محمد نادری، بازیگر ۴۷ سالهٔ تئاتر و تلویزیون، و همسر ۴۳ ساله‌اش «الناز» با جزئیات کامل تیم آرایشی و استودیوی عکاسی منتشر شد.
به گزارش تابناک، آلبوم جدید تصاویر آتلیه‌ای جشن عروسی محمد نادری، بازیگر ۴۷ سالهٔ تئاتر و تلویزیون، و همسر ۴۳ ساله‌اش «الناز» با جزئیات کامل تیم آرایشی و استودیوی عکاسی منتشر شد. 

 

از استایل دامادی محمد نادری تا لباس عروس الناز از استایل دامادی محمد نادری تا لباس عروس الناز

از استایل دامادی محمد نادری تا لباس عروس الناز

از استایل دامادی محمد نادری تا لباس عروس النازاز استایل دامادی محمد نادری تا لباس عروس النازاز استایل دامادی محمد نادری تا لباس عروس الناز از استایل دامادی محمد نادری تا لباس عروس الناز

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۳
2
6
پاسخ
چرا آلبوم عکس خصوصی یک نفر باید توسط خودش یا رسانه منتشر بشه؟؟؟؟
بگید منطق پشت قضیه اگر قانع کننده است تسلیم بشیم
به پای هم پیر بشید خوشبخت باشید به لطف حضرت خالق متعال
ولی این کارها بی معنی ست
پاسخ ها
سلطان
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۳
چشمها را باید شست جور دیگر باید دید
سلطان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۳
1
4
پاسخ
با آرزوی خوشبختی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۳
2
4
پاسخ
چرا عکس عروسی یک آدم باید رسانه ای بشه ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۳
2
5
پاسخ
واقعا دیگه شورش رو در آوردند! مگه آلبوم خصوصی عروسی رو باید در سایت های خبری دید؟!!!!
من نمیدونم این مثلا هنرمندها چشون شده
ضمنا من اصلا این محمد نادری رو تا حالا نه دیده بودم نه اسمشو ‌شنیده بودم خمچین مینویسند هنرمند مشهور !!! همش هم چشم و‌ هم چشمی صورتهای عملی و تزریقی و آرایشها و فیلمها و نحوه فیلم برداری ها و مکانها همه شبیه هم !!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۳
2
4
پاسخ
امان از آخرالزمان که مردها با بی غیرتی شون و زن ها بی حیایی شون به دیگران فخر می فروشند.
بابی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۳
2
3
پاسخ
مبارک باشه انشالله
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۳
1
1
پاسخ
کیف کردم
الهی خوشبخت بشن ،قسمت همه مجردهاهم بشود آمین
امین مینویی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۳
0
0
پاسخ
امان از وقتی که بیغیرتی مد میشود !!!! یک زمانی طرف اگر عکسهای عروسیش لو میرفت آسمون روی سرش خراب میشد، اما حالا خودشون با افتخار تمام رسانه ایش هم میکنن !!!!
