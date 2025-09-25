آلبوم عکس مراسم ازدواج محمد نادری و همسرش

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u060c \u0622\u0644\u0628\u0648\u0645 \u062c\u062f\u06cc\u062f \u062a\u0635\u0627\u0648\u06cc\u0631 \u0622\u062a\u0644\u06cc\u0647\u200c\u0627\u06cc \u062c\u0634\u0646 \u0639\u0631\u0648\u0633\u06cc \u0645\u062d\u0645\u062f \u0646\u0627\u062f\u0631\u06cc\u060c \u0628\u0627\u0632\u06cc\u06af\u0631 \u06f4\u06f7 \u0633\u0627\u0644\u0647\u0654 \u062a\u0626\u0627\u062a\u0631 \u0648 \u062a\u0644\u0648\u06cc\u0632\u06cc\u0648\u0646\u060c \u0648 \u0647\u0645\u0633\u0631 \u06f4\u06f3 \u0633\u0627\u0644\u0647\u200c\u0627\u0634 \u00ab\u0627\u0644\u0646\u0627\u0632\u00bb \u0628\u0627 \u062c\u0632\u0626\u06cc\u0627\u062a \u06a9\u0627\u0645\u0644 \u062a\u06cc\u0645 \u0622\u0631\u0627\u06cc\u0634\u06cc \u0648 \u0627\u0633\u062a\u0648\u062f\u06cc\u0648\u06cc \u0639\u06a9\u0627\u0633\u06cc \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631 \u0634\u062f.\u00a0\n\u00a0\n \n\n