ویتکاف: تمایل داریم با ایران مذاکره کنیم

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، استیو ویتکاف، نماینده آمریکا در امور خاورمیانه چهارشنبه شب به وقت تهران در نشست کونکوردیا گفت: ما با ایرانی‌ها صحبت می‌کنیم و تمایل داریم با آنان گفتگو کنیم.

این مقام آمریکایی این ادعا را نیز مطرح کرد که در موقعیت دشواری قرار دارد.وی همچنین از احتمال پیشرفت در پرونده غزه طی روزهای آینده خبر داد.

ویتکاف در خصوص غزه نیز مدعی شد: در مورد اعلام پیشرفت در موضوع غزه در روزهای آینده خوشبین و مطمئن هستم.

این گزارش حاکی است، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران در سخنرانی در سازمان ملل تصریح کرد: هفته گذشته، سه کشور اروپایی به‌دستور آمریکا تلاش کردند قطعنامه‌های لغو شده شورای امنیت علیه ایران را بازگردانند، این اقدام غیرقانونی و بدون حمایت بین‌المللی است.