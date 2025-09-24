بازگشت الواح تاریخی جدید به ایران

به گزارش تابناک، حجتالله ایوبی روز چهارشنبه در حاشیه نشست شورای اقتصادی مازندران در ساری در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: موضوع مهم درحال حاضر این هست که همت و اراده در میراث فرهنگی برای بازگرداندن الواح تاریخی شکل گرفته و قدمهای مؤثری در این مسیر برداشته شده است.
وی از ارائه نوع و زمان ورود الواح تاریخی به کشور و اینکه درچه کشور نگهداری میشود، خودداری کرد و به این نکته اشاره کرد، که به زودی خبرهای خوشی در این زمینه اعلام خواهد شد.
حجت الله ایوبی در سفر به مازندران، ازچند خانه تاریخی و قدیمی این شهرستان آمل که در سالهای اخیر توسط شهرداری این شهر مرمت و احیا شد و همچنین طرح بزرگ پیاده راه سازی هسته مرکزی این شهر نیز بازدید و در جلسه شورای فرهنگی عمومی شهرستان آمل نیز شرکت کرد.
در پنجم مهرماه ۱۴۰۳ هم همزمان با بازگشت رئیسجمهور از سفر سه روز نیویورک به تهران، ۱۱۰۰ لوح تاریخی از زمان هخامنشیان و داریوش اول به همراه دکتر پزشکیان وارد کشور شد.
این سوغاتی رئیسجمهوری نتیجه رایزنیهای فشرده وزارت امور خارجه، وزارت میراثفرهنگی و معاونت حقوقی رئیسجمهوری با موسسه شرقشناسی شیکاگو است که اکنون محموله جدیدی از آن به ایران بازمیگردد.
این الواح اغلب به خط میخی و زبان عیلامی و یا آرامی در اشکال و ابعاد مختلف هستند که موضوعات آنها عمدتاً در خصوص مدیریت منابع، راهها، روابط اجتماعی، مایحتاج اساسی زندگی، دستمزدها و اقتصاد جامعه هخامنشی در زمان داریوش اول است.
در اسفند ۱۳۱۱ در کاوشهای باستان شناسی باروی تخت جمشید حدود ۳۰ هزار لوح گلی مربوط به دوره هخامنشی به خط میخی توسط گروه باستان شناسی موسسه شرق شناسی دانشگاه شیکاگو کشف شد.
