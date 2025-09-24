En
«جت‌کارت» به تهران رسید ؛حضور بلوبانک سامان در بیست و هشتمین نمایشگاه الکامپ
رویدادها . مطالعه ۳ دقیقه‌ای . ۲ مهر ۱۴۰۴

بلوبانک سامان با حضور در بیست و هشتمین دوره نمایشگاه بین‌المللی الکامپ از محصول جدید خود «جت‌کارت» در تهران رونمایی کرد. این کارت که پیش‌تر در جزیره کیش معرفی شده بود، تجربه دریافت کارت بانکی را به شکل ساده و آنی ارائه می‌دهد و بازدیدکنندگان نمایشگاه می‌توانند از طریق باجه‌های اختصاصی جت‌کارت، کارت سفید خود را دریافت کنند.

بیست و هشتمین نمایشگاه بین‌المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک (الکامپ ۱۴۰۴)، به‌عنوان بزرگ‌ترین و مهم‌ترین رویداد فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران، از ۳ تا ۶ مهرماه ۱۴۰۴ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود. در الکامپ امسال، بلوبانک سامان نیز برای اولین بار حضور دارد تا تازه‌ترین محصول خود، «جت‌کارت» را به کاربران بیشتری معرفی کند.

محصول جدید بلو، یک کارت بانکی فوری است که به‌صورت لحظه‌ای از طریق کیوسک‌های خودکار در اختیار کاربران قرار می‌گیرد. تفاوت اصلی این کارت با سایر کارت‌های بانکی در فرآیند صدور آن است. کاربران ابتدا کارت را دریافت کرده و در بلو حساب باز می‌کنند و کاربرانی که در بلو حساب دارند، می‌توانند جت‌کارت را جایگزین کارت فعلی‌شان کنند. این کارت هیچ محدودیتی ندارد و مثل سایر کارت‌های بانکی عمل می‌کند.

ظاهر جت‌کارت ساده و مدرن طراحی شده: رنگ آن سفید است و اطلاعات مهم مثل CVV۲ و تاریخ انقضا روی آن درج شده است. هدف بلوبانک سامان از معرفی جت‌کارت، دسترسی سریع و راحت کاربران به کارت بلو و ساده‌تر کردن فرآیند دریافت آن است.

«جت‌کارت» که نخستین‌بار در جزیره کیش رونمایی شد، این بار هم‌زمان با برگزاری نمایشگاه الکامپ ۱۴۰۴ در تهران معرفی می‌شود. بازدیدکنندگان می‌توانند با حضور در غرفه بلو از نزدیک با قابلیت‌های این محصول نوآورانه آشنا شوند و تجربه استفاده از آن را داشته باشند. در طول برگزاری نمایشگاه علاقه‌مندان می‌توانند با مدیران، طراحان و توسعه‌دهندگان محصولات بلو دیدار و گفت‌وگو کنند.

غرفه بلوبانک سامان از روز پنج‌شنبه سوم مهرماه به مدت ۴ روز، در سالن ۷، غرفه ۳۸ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران پذیرای بازدیدکنندگان و علاقه‌مندان است.

 

بلو بانک سامان جت کارت نمایشگاه الکامپ
