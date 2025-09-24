وزیر اطلاعات گفت: اطلاعات کامل شامل اسامی، مشخصات، نشانی‌ها و روابط کاری ۱۸۹ متخصص هسته‌ای و نظامی رژیم و پروژه‌های مرتبط با هر یک کشف شده که این فهرست همچنان در حال تکمیل است.



به گزارش تابناک، مستند «نهان خانه عنکبوت» به همت سربازان گمنام امام زمان در وزارت اطلاعات با موضوع شکست های اطلاعاتی رژیم صهیونی منتشر شد.

حجت‌الاسلام سید اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات در ابتدای سخنان خود در این مستند با تجلیل از حضور همیشگی مردم در صحنه‌های حساس کشور و قدردانی از جان‌فشانی شهدای سرافراز به‌ویژه شهدای جامعه اطلاعاتی و نیروهای مسلح، اظهار کرد: «سلام و درود خدا بر ملت بزرگ ایران؛ مردمی که همواره با بصیرت و وفاداری، پاسدار استقلال و عزت ملی بوده‌اند. درود بر سرداران شهید، بر شهدای گمنام، بر سربازان فداکار جبهه اطلاعاتی، و سلام بر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) که با فرماندهی شجاعانه، جریان مقاومت در برابر اردوگاه ظلم و سلطه‌ی صهیونیستی ـ آمریکایی را مقتدرانه رهبری می‌کنند.»

وزیر اطلاعات با اشاره به ماهیت دشمنی ساختار یافته و ریشه‌دار نظام سلطه، تصریح کرد: «دشمن اصلی ملت ایران نه فقط رژیم جنایتکار صهیونیستی، بلکه یک جریان صهیونیستی ـ آمریکایی است که دشمن ملت‌ها، دشمن حقیقت، عدالت و در نهایت، دشمن بشریت است.»

حجت‌الاسلام خطیب ادامه داد:«باشگاه سلطه غربی در یک اشتباه محاسباتی مهلک، سگ هار خود را به جان ملت ایران انداخت، اما با انسجام ملت، مقاومت جانانه نیروهای مسلح، فداکاری‌های نیروهای اطلاعاتی و امنیتی، و فرماندهی راهبردی رهبر معظم انقلاب، جهان شکست خفت‌بار این فرزند نامشروع سلطه غرب را مشاهده کرد.»

وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران با اشاره به بیانیه رسمی وزارت اطلاعات در تاریخ ۲۰ خرداد، افزود: «سربازان گمنام امام زمان (عج) طی یکی از پیچیده‌ترین و چندلایه‌ترین عملیات‌های اطلاعاتی، موفق شدند به عمق نهانخانه‌های رژیم صهیونیستی نفوذ کرده و گنجینه‌ای از اطلاعات فوق‌محرمانه این رژیم را در حوزه‌های هسته‌ای، نظامی، اطلاعاتی و علمی، به‌طور کامل استخراج و به داخل کشور منتقل کنند.»

وی ادامه داد: «این نفوذ بزرگ، محصول ماه‌ها طراحی پیچیده، استقرار لایه‌های عملیاتی و اجرای موفق مراحل متعدد عملیات اطلاعاتی در دل ساختار دشمن بود. تنها بخش اندکی از این اطلاعات به‌صورت رسمی منتشر شده و ابعاد دیگر آن در فرصت مقتضی و بر اساس مصالح ملی اطلاع‌رسانی خواهد شد.»

حجت‌الاسلام خطیب تأکید کرد: «این شکست اطلاعاتی سنگین، برای رژیمی که همواره خود را از نظر امنیتی نفوذناپذیر معرفی می‌کرد، ضربه‌ای حیثیتی و راهبردی محسوب می‌شود. ملت ایران بدانند که سربازان گمنام امام زمان، در سکوت و در سایه، در حال انجام رسالت‌های بزرگی هستند که امنیت پایدار کشور ثمره آن است. این پیروزی را به پیشگاه فرمانده معظم کل قوا، ملت شریف ایران و خانواده بزرگ جامعه اطلاعاتی کشور تبریک عرض می‌کنم.»

وی در ادامه گفت: بخش اندکی از تاریخ پنهانکاری‌های رژیم و حامیانش آشکار شده و سیاست ابهام هسته‌ای این رژیم پایان یافته است.

وی افزود: اطلاعات کامل شامل اسامی، مشخصات، نشانی‌ها و روابط کاری ۱۸۹ متخصص هسته‌ای و نظامی رژیم و پروژه‌های مرتبط با هر یک کشف شده که این فهرست همچنان در حال تکمیل است.

وزیر اطلاعات تصریح کرد: در اطلاعات به‌دست‌آمده، جزئیات دقیق اماکن حساس نظامی با کاربردهای دوگانه وجود دارد که با تحویل مختصات آن‌ها به یگان‌های موشکی کشور، در جنگ ۱۲ روزه برخی از آن‌ها هدف قرار گرفته‌اند.

حجت‌الاسلام خطیب در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد: «انجام حرفه‌ای و هوشمندانه پروژه نفوذ، دستیابی به اسناد فوق سری رژیم صهیونیستی و انتقال موفق این اسناد به پایگاه‌هایی که از پیش تعیین شده بود، تنها بخشی از عملیات ترکیبی، پیچیده و مقتدرانه وزارت اطلاعات در نبرد اطلاعاتی با رژیم اشغالگر قدس بود.»

وی با اشاره به ابعاد گسترده اطلاعات به‌دست‌آمده افزود: «گنجینه منتقل‌شده به داخل کشور شامل میلیون‌ها صفحه از اطلاعات طبقه‌بندی‌شده و حیاتی رژیم صهیونیستی است. این اطلاعات حوزه‌های مختلفی را در بر می‌گیرد.

حجت‌الاسلام خطیب ادامه داد: این پروژه‌ها عبارتند از؛ پروژه‌های سابق و جاری تسلیحات هسته‌ای رژیم صهیونیستی، برنامه‌های به‌روزرسانی و بازفآوری تسلیحات هسته‌ای، همکاری‌های مشترک هسته‌ای با ایالات متحده و برخی کشورهای اروپایی، ساختار اداری و تشکیلاتی مراکز تولید و توسعه تسلیحات اتمی، فهرست مدیران ارشد، محققان، پژوهشگران و دست‌اندرکاران پروژه‌های هسته‌ای، اسامی و اطلاعات دقیق دانشمندان آمریکایی و اروپاییِ فعال در پروژه‌ها، آدرس تاسیسات حساس، شرکت‌ها و تمام عوامل همکار در این پروژه‌ها.»

وزیر اطلاعات خاطرنشان کرد: «پس از اجرای موفق این عملیات، مأموریت بسیار مهم بعدی، پردازش این حجم عظیم از داده‌ها و استخراج شبکه‌های ارتباطی میان عناصر انسانی و سازمانی درگیر با پروژه‌های هسته‌ای رژیم صهیونیستی است؛ چه در داخل سرزمین‌های اشغالی و چه در خارج از آن.»

او تأکید کرد: «کشف این شبکه‌های ارتباطی و شناسایی روابط پیچیده میان عناصر و نهادها، به اندازه خود عملیات نفوذ و انتقال اسناد، اهمیت راهبردی دارد. این داده‌ها اکنون در حال تبدیل‌شدن به یک کلاف درهم‌تنیده اطلاعاتی هستند که تصویری واقعی و نگران‌کننده از ماهیت تهدیدات رژیم صهیونیستی علیه امنیت منطقه و بشریت ارائه می‌دهد.»

وزیر اطلاعات اظهار کرد: در دریافت‌های ما اسامی و مشخصات کامل نشانی و روابط کاری ۱۸۹ متخصص هسته‌ای و نظامی رژیم و پروژه‌های در دست هر یک از آنها کشف شده است که این لیست همچنان در حال تکمیل است. در گنجینه به دست آمده اطلاعات دقیققی پیرامون اماکن حساس نظامی و علمی با کاربردهای دوگانه وجود دارد که با تحویل مختصات آنها به یگان‌های موشکی کشور در خلال جنگ ۱۲ روزه برخی از آنها مورد هدف قرار گرفتند.

حجت‌الاسلام خطیب بیان کرد: همین بخش اندک از اطلاعات افشا شده همکاری رژیم آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی با رژیم جنایتکار صهیونیستی را نمایان می‌کند. علاوه بر آن اسنادی از اعمال نفوذ رسمی مقامات رژیم و سناتورهای آمریکایی آژانس و دریافت اطلاعات مربوط به برنامه‌های هسته‌ای صلح‌آمیز کشورمان را بازگو می‌کند. تعداد قابل توجهی از کارکنان دستگاه‌های هسته‌ای و نهادهای نظامی و شهروندان عادی رژیم با وزارت اطلاعات برای دستیابی به انبوه اسناد به دست آمده و انتقال آن اسناد از لایه‌های تو در توی حفاظتی رژیم به ایران عزیز همکاری کردند که دارای دو انگیزه بودند؛ یکی انگیزه مادی یعنی دریافت پول و دیگری شدت تنفر از به اصطلاح نخست‌وزیر فاسد جنایتکار رژیم و گرفتن انتقام از او.

وزیر اطلاعات اظهار کرد: اکنون من به این رذل قاتل می‌گویم به جای حل مشکل آب ایران به فکر رفع مشکل نان عده کثیری از کارمندان باش که با انگیزه کسب پول با ما همکاری کردند. هم اکنون هم در حال همکاری هستند.

حجت‌الاسلام خطیب بیان کرد: علاوه بر آن می‌خواهم راز تلاش رژیم صهیونیست برای القاء نفوذ در میان مردم و مسئولین را افشا کنم که رازش در شکست تاریخی جنگ ۱۲ روزه و نفوذ عمیق سربازان گمنام امام زمان به درونی‌ترین لایه‌های محافظت شده رژیم است. افسانه نفوذ را تولید و متأسفانه عده‌ای در داخل هم بر آن دمیدند. ما تعرض اطلاعاتی دشمن نسبت به برخی افراد سست عنصر داخلی را هیچ‌گاه انکار نکردیم؛ از جمله یکی از این خائنین شناسایی محاکمه اعدام و اعلام گردید که باید از قوه قضاییه تشکر کرد.

وی افزود: هم‌اکنون نیز پرونده‌های جاسوسی دیگری را در دست اقدام داریم، اما تلاش مذبوحانه رژیم آدمکشان حرفه‌ای برای پنهان کردن نفوذ بزرگ وزارت اطلاعات در دژها، پستوها و صندوق‌های حفاظت شده آن‌هاست و نیز برای عملیات فریب به‌خصوص پوشش دادن به روش‌های فناورانه کسب اطلاعات از کشور ماست. ان‌شاءالله در آینده و در استمرار افشای اسناد گنجینه اطلاعاتی به دست آمده به آن‌ها خواهیم پرداخت.

