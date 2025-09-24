خرید سوخو ۳۵، میگ ۳۵، میگ ۲۹ و اس ۴۰۰ توسط ایران

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس می‌گوید ایران سوخو ۳۵، میگ ۳۵، میگ ۲۹ و اس ۴۰۰ را گرفته و در حال آمدن به ایران هستند.

به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، ابوالفضل ظهروه‌وند عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا خروج از NPT به معنای ساخت بمب اتم نیست؟، گفت: من بیانیه نمایندگان برای ساخت بمب اتم را نه امضا کردم و نه در این قضیه هستم و باید کسانی که این بیانیه را امضا کردند را پیدا کنیم تا ببینیم چه می‌گویند چون ما قصد ساخت بمب اتم را نداریم و نمایندگان یک پیشنهاد دادند برای اینکه اگر قرار باشد اسنپ‌بک فعال شود، ما از NPT خارج شویم که موضع درستی است و این در واکنش به فعال‌سازی اسنپ‌بک است و نه اینکه ما بخواهیم بمب اتم درست کنیم.

نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس بیان کرد: وقتی NPT برای ما فایده‌ای ندارد و جز مصیبت نیست مگر کسی دیوانه است که هم تعهداتش را سنگین کند و هم پاسخگو باشد و هم مزایای لازم را نتواند بگیرد، چون تعهد برای استفاده از حقوق پیش‌بینی‌شده در آن معاهده است، اما ما در معاهده NPT از هیچ‌ حقوقی بهره‌مند نشدیم ضمن اینکه همان چیزی که خودمان داشتیم و صدها میلیارد دلار هزینه کردیم و به‌عنوان یک سرمایهٔ ملی بود، مورد هدف قرار گرفته است آن هم توسط کسانی که ادعا می‌کنند NPT را حمایت و صیانت می‌کنند البته رژیم صهیونیستی عضو NPT نیست و این آمریکا بود که علیه مراکز هسته‌ای کشورمان عملیات کرد بنابراین باید محکوم می‌شد و ما اقدام قانونی انجام می‌دادیم بنابراین بودن در معاهده NPT طبق بند ۱۰ آن برای ما جز خسارت و تهدید امنیت ملی چیز دیگری ندارد.

این نماینده مجلس می‌گوید دوستان پیشنهاد داده‌اند که از NPT خارج شویم که اگر اسنپ‌بک فعال شود به نظر من بودن در آژانس انرژی اتمی که ساختار اجرایی NPT است هم دیگر توجیهی ندارد.

ظهره‌وند در پاسخ به این سوال که اگر بدون نظارت آژانس به فعالیت‌های هسته‌ای ادامه دهیم، آیا باعث ایجاد تنش‌های بیشتر در منطقه نمی‌شود؟، گفت: اصلاً این‌طوری نیست چون شما در تنش هستید و اساساً بیرون از تنش نمی‌توانید زندگی کنید چراکه قانونی وجود ندارد و قانون، قانون جنگل است بنابراین دستتان باز است و نیازی نیست به کسی توضیح دهید.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار کرد: اینکه به بازرسان توضیح دادید، آیا برای شما امنیت آورد؟، یا ناامنی؟؛ اگر برای شما امنیت آورده باشد، بله من هم می‌گویم به هر قیمتی شده برای فعالیت هسته‌ای باید در NPT باشیم، درحالی‌که بازرسی آژانس نه‌تنها امنیت نیاورده بلکه از مختصات پایگاه‌های شما، موقعیت دانشمندان شما و ظرفیت‌هایتان جاسوسی کردند و به کسانی دادند که برنامه حمله داشتند؛ بیش از ۱۵ سال برروی برنامه حمله به ایران برنامه‌ریزی کردند و سایت‌های ما را زدند بنابراین بودن در NPT یعنی خسارت و هر عاقلی می‌تواند ارزیابی کند و بگوید بودن در این معاهده برای ما ضرر دارد.

نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس بیان کرد: در بند ۱۰ NPT آمده است اگر بودن در NPT برای شما محدودیت یا تهدید امنیت ملی ایجاد می‌کند، می‌توانید با یک اعلام سه‌ماهه از آن خارج شوید.

این نماینده مجلس درباره اظهارات ضدایرانی نتانیاهو و احتمال جنگ مجدد گفت: قطعا ایران هم آمادگی دارد و طوری در دهان نتانیاهو و اربابش می‌زند که دیگر از این غلط‌ها نکند.

ظهره‌وند تاکید کرد: بنیه دفاعی کشور باید تقویت شود و برای اینکه بتوانند از آسمان و زمین صیانت کنند به سامانه‌های دفاعی نیاز داریم لذا نیروهای نظامی دارند کار می‌کنند و اگر لازم باشد تجهیزات را از خارج وارد می‌کنیم که هم انجام داده‌اند و هم در حال انجام هستند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: الان ایران سوخو ۳۵، میگ ۳۵، میگ ۲۹ و اس ۴۰۰ را گرفته و در حال آمدن به ایران هستند و نیروهای نظامی هرچه لازم باشد را می‌گیرند.

نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس درباره اینکه آیا مجلس بودجه‌ای را برای تقویت بودجه نیروهای مسلح دیده است که بتواند با دست باز این کار را انجام دهد؟، گفت: هیچ مشکلی ندارند و همه اینها انجام شده و می‌شود و دست نیروهای نظامی ما بسته نیست و در بحث توانایی مالی نیروهای دفاعی، کانال‌هایی را در نظر گرفتیم که دیگر نیاز به تشریح آن نیست.

ظهره‌وند در پاسخ به این سوال که آیا حضور و رئیس‌جمهور در رژه نظامی چین باعث تسهیل خرید تجهیزات از این کشور شده است؟، اظهار کرد: ما محدودیتی از طرف‌های چینی نداریم و قطعا حضور رئیس‌جمهور و هیئت ایرانی در چین تاثیرگذار بوده که قابلیت‌های چین را ببینند و برروی این قابلیت‌ها صحبت و بررسی انجام دهند.